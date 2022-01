Hromadná nehoda v centre Bratislavy: FOTO Hrozivé zábery! Všetko začal alkohol v BMW

K nehode prišlo vo štvrtok večer krátko pred pol ôsmou. "Podľa doterajších informácií pri prechádzaní vozidla BMW nadjazdom na Zámockej ulici v smere na Staromestskú ulicu, neprispôsobil vodič svoju jazdu stavu a povahe vozovky ako ani svojim schopnostiam a vozidlo dostalo šmyk. Následne narazilo do vozidla Škoda City Go od ktorého bolo odrazené do vozidla Toyota CHR ktoré išlo v protismernej časti vozovky. Do vozidla Toyota následne zozadu narazilo vozidlo Volkswagen Golf," uviedla polícia.

Nehoda neostala bez následkov a celkovo štyri osoby utrpeli zranenia. Dychová skúška nakoniec odhalila, že zaúradoval aj alkohol. "Vodič vozidla BMW bol na mieste podrobený vykonaniu dychovej skúšky, tá skončila s pozitívnym výsledkom. Nameraná mu bola hodnota 0,77 mg/l alkoholu v dych čo predstavuje 1,6 promile. Vodič bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný za účelom vykonania ďalších úkonov na policajné oddelenie," doplnili.

Zdroj: Tip čitateľa

Škoda bola vyčíslená na približne 30 000 eur. Presné príčiny ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

