Aktivisti a minister Naď v slovnej prestrelke: Všetko odštartoval jediný status! Veta ministra ľudí vytočila

Iniciatíva Za návrat športu už niekoľko mesiacov upozorňuje na to, že pandemické opatrenia obmedzujú možnosti detí a mládeže na športové aktivity a súťaže. V tomto duchu vznikla aj petícia "Nechajte nás športovať", ktorú podpísalo viac ako 1700 ľudí . "Nechceme dopustiť, aby bola najmladšej generácii v horizonte niekoľkých mesiacov odobraná možnosť aktívneho kolektívneho pohybu a súťaženia. Konfrontácia s konkurenciou v súťažných zápasoch posúva maloletého športovca dopredu a motivuje ho k ešte lepšiemu tréningovému procesu," píše sa v nej.

Potom, ako prišiel počas víkendu úspech lyžiarky Petry Vlhovej, mnohí politici jej prostredníctvom sociálnej siete zablahoželali. To využili iniciátori spomínanej petície. "Vážení politici, ceníme si váš záujem o ŠPORT. Najmä ak ide o úspech slovenského športovca, viete reagovať promptne rýchlo. No na to aby sme sa aj v budúcnosti mohli tešiť na skvelé výsledky Slovákov v medzinárodnom športe, musíme prestať trestať tých Slovákov a Slovenky, čo sa chcú hýbať a robiť niečo pre svoje zdravie. Sme ostrovom v strednej Európe, kde nie je dovolené našej mládeži športovať a súťažiť. A len vy to môžte zmeniť. Preto vás vyzývame a žiadame - Nechajte nás športovať!," reagovali na oslavné statusy politikov.

Medzi nimi bol aj minister obrany Jaroslav Naď, ktorý sa rozhodol na takéto slová reagovať. "Pokiaľ viem, a viem, keďže môj syn športuje tiež, je mládeži povolené športovať. Takže takéto staré petície patria akurát tak do koša," odpísal. Prezradil tiež, že jeho syn hráva hokej v Dúbravke a tréningy má 5-krát do týždňa.

Narazil však na odpor. Diskutujúci ministrovi pripomenuli, že pre deti a mládež je dôležitý nielen tréning, ale aj súťaže, v ktorých si môžu zmerať sily. Okrem toho pripomenuli, že mnohé športy sa stále nemôžu kvôli opatreniam vôbec vykonávať. Vytkli mu taktiež aroganciu.

Zareagovala aj samotná iniciatíva. "Naša petícia nie je stará, ale nová a reaguje na opakujúce sa nezmysli, za ktoré hlasujte aj vy vo vláde. Do koša patria ľudia ako Husár alebo Kučera, ktorí sa nevedia zastať športu a mládeže aby mohli po dvoch rokoch konečne dokončiť súťaže v basketbale, volejbale, florbale, hokeji či plávaní... V petícií budeme aj vďaka vašej arogancii pokračovať a práve kvôli neschopnosti, chaosu a arogancii vlády k nášmu segmentu pravdepodobne príde aj k verejným protestom. Nezabudnite tam potom na športovcov poslať vodné dela a aj tým sa pochváliť!," odkázali ministrovi obrany.

Ten sa však bránil. "Keby nebolo mojej a Kučerovej aktivity, a samozrejme tiež štátneho tajomnika Husára, tak by nebol povolený ani tréning. Robíme čo vieme. Konzilium odborníkov má iný názor. Vždy je to o kompromise. My sme si COVID nevymysleli. Žiaľ," tvrdí.

Vláda v pondelok rozhodla o tom, že štadióny sa otvoria pre divákov do naplnenia 25 percent ich kapacity. To však iniciatíve nestačí. Politici podľa nich stále zabúdajú, že je tu súťažný amatérsky a mládežnícky šport, ktorý je už dva mesiace zastavený. "Naše deti by chceli po dvoch rokoch konečne dokončiť svoje súťaže v basketbale, volejbale, florbale, hokeji, vodnom póle či plávaní. Aktuálne stále platné opatrenia im tak bránia v napredovaní a kvôli tomuto zákazu už niektorí rodičia preregistovali svoje deti do zahraničia. Takto sa slovenský šport nepodporuje," uviedli.