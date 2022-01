KORONAVÍRUS Názory na povinné očkovanie sa líšia: Hlas-SD ho odmieta, PS ho podporuje

BRATISLAVA - Mimoparlamentné strany sa pri názore na povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 rozchádzajú. Hlas-SD ho odmieta, Progresívne Slovensko (PS) je za povinné očkovanie celej dospelej populácie. KDH hovorí, že nariadiť očkovanie príkazom by mohlo ešte viac rozdeliť spoločnosť. Aliancia zdôrazňuje potrebu jasnej komunikácie.

Hlas-SD nepodporí povinné očkovanie ani u vybraných skupín. "Nevidím v tom žiadny zmysel. Na základe poznania fungovania vakcín a neustáleho výskytu nových variantov si nemyslím, že je politicky správne prikázať niekomu očkovať sa," povedal líder strany Peter Pellegrini. Pripomenul, že ani viacerí lekári či zdravotné sestry nie sú zaočkovaní. Ak by sa im prikázalo povinné očkovanie a odišli by z práce, mohlo by podľa Pellegriniho dôjsť ku kolapsu zdravotníctva.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Najlepšou kampaňou by podľa Pellegriniho bolo každodenné zverejňovanie detailných informácií o tom, koľko zaočkovaných, respektíve nezaočkovaných, zomrelo či koľkí ležia na umelej pľúcnej ventilácii. Myslí si, že na zvýšenie ochoty očkovať sa majú vplyv opatrenia, ktoré nezaočkovaným komplikujú život.

"Určite sme za povinné očkovanie celej dospelej populácie, pretože to je jediné riešenie, ktoré Slovensko môže dostať z tretej vlny a ochrániť pred štvrtou či piatou. Je to ústavne priechodné riešenie, ktoré ako také má tradíciu aj v SR, kde dekády rokov povinne očkujeme už malé deti," myslí si predsedníčka PS Irena Bihariová. Odborníci sa podľa nej jednoznačne zhodujú, že očkovanie je zaručená ochrana pred dramatickým a závažným priebehom ochorenia COVID-19.

Zdroj: Topky/Maarty

KDH tvrdí, že je na strane očkovania. "Ale nariadiť očkovanie príkazom ako povinné môže v súčasnej napätej situácii ešte viac rozdeliť spoločnosť a priniesť nežiadaný masový odpor. Je zároveň veľmi otázne, ako by sa očkovanie vymáhalo v takejto rozbúrenej krajine," uviedla hovorkyňa KDH Lenka Halamová. Seniorov treba podľa hnutia správne informovať a prakticky im pomôcť tak, aby bol pre nich proces súvisiaci s očkovaním čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší.

Ohrozené a rizikové skupiny obyvateľstva sa podľa Aliancie musia stretnúť s odborne podloženým, komunikačne zrozumiteľným a nie každý deň sa meniacim vysvetlením potreby očkovania sa. "Ak celosvetové odborné analýzy ukážu, že povinné očkovanie vo vybraných segmentoch populácie má zmysel a je život zachraňujúce, nijaký štát vrátane Slovenskej republiky si nebude môcť dovoliť ignorovať diskusiu o povinnom očkovaní," skonštatovala hovorkyňa strany Klára Magdeme. Úvahy o tom, ktoré skupiny obyvateľstva by mali byť očkované, považuje strana za nevyhnutné. "Ak by sa vláda rozhodla pre povinné očkovanie, Aliancia navrhla, aby išla príkladom a povinné očkovanie v prvom kole zaviedla vo vlastnom sektore," dodala Magdeme.