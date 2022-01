Kľúčové ZMENY v zdravotníctve: Lieky predpíše aj špecialista! Štát preberá zodpovednosť, chystá sa aj reforma

Zmeny sa uskutočnia v rámci novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v rámci veľkej reformy nemocníc.

Štát preberá zodpovednosť za vedľajšie účinky po očkovaní na COVID

rozšírenie zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú podaním očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ktorých terapeutické použitie pre skupinu pacientov povolilo z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky ministerstvo zdravotníctva podľa § 46 ods. 4 alebo očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá je predmetom ďalšieho monitorovania. Pod tento režim spadajú všetky očkovacie látky, ktoré sa v súčasnosti, v kontexte očkovania proti ochoreniu COVID-19, v Slovenskej republike používajú.

Odborný lekár vám môže predpísať lieky

Indikujúci lekár sa stáva zároveň predpisujúcim lekárom, ktorý však bude mať možnosť za zákonom stanovených podmienok naďalej preniesť vlastnú preskripciu počas svojej neprítomnosti na pracovisku na iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore.

V praxi to znamená, že odborný lekár nielen liek indikuje, ale ho pacientovi aj predpíše. Touto úpravou sa zvýši medicínska a právna bezpečnosť pacienta aj indikujúceho/predpisujúceho lekára. Pacient nebude nútený kvôli preskripcii lieku, ktorý indikuje odborný lekár, navštevovať všeobecného lekára. Zároveň predpisujúci lekár má povinnosť predpísať pacientovi eRecept (nie je to iba možnosť, ako je to v súčasnosti).

Poveriť môže aj iného lekára

Predpisujúci lekár počas svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore, a to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka v každom jednotlivom prípade, vždy najdlhšie na dva mesiace. Výnimku tvorí predpisovanie humánnych liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, kedy poverenie po vzájomnej dohode môže mať účinnosť najviac 12 mesiacov bez prerušenia.

Po prepustení z ústavnej starostlivosti má pacient nárok na predpísanie humánneho lieku

Pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby má pacient nárok v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami na predpísanie humánneho lieku zaradeného do zoznamu kategorizovaných liekov, dietetickej potraviny zaradenej do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a zdravotníckej pomôcky zaradenej do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní a individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku.

Touto úpravou sa eliminuje nevyhnutnosť pacienta alebo príbuzných navštíviť ambulanciu bezprostredne po prepustení z ústavného zdravotníckeho zariadenia, redukuje sa preťaženie ambulantného sektora administratívnymi činnosťami a zvýši sa ústretovosť voči pacientovi, pretože lieky si môže vyzdvihnúť priamo po prepustení v lekárni.

Lekár nemôže určovať poskytovateľa starostlivosti

Predpisujúcemu lekárovi sa v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu, alebo preskripčného záznamu zakazuje pacientovi určovať a odporúčať výber poskytovateľa lekárenskej starostlivosti za účelom výdaja predpísaných humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. Dôvodom je, že ovplyvňovanie pacienta predpisujúcim lekárom je považované za nekalú súťaž.

Predpisovanie dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok klasickou formou a elektronicky. Ak pacient predpísaný humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu dlhodobo užíva, je predpisujúci lekár oprávnený predpísať humánny liek spôsobom vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“, pričom doba platnosti preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ je najviac jeden rok.

Umožňuje sa predpisovanie dvoch druhov dietetickej potraviny na jednom tlačive lekárskeho predpisu predpisujúcim lekárom.

Ďalšie zmeny v zákone o liekoch

Upravujú sa možnosti výdaja zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo bezlepkovej potraviny, prípadne výber náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny ak o to poistenec požiada a je dodržaný množstvový a finančný limit.

Predlžuje sa platnosť lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu na individuálne zhotovovanú zdravotnícku pomôcku na mieru s cieľom zabezpečiť dostatočný časový priestor na zhotovenie tohto druhu zdravotníckej pomôcky.

Ministerstvu zdravotníctva SR sa dáva právomoc povoliť na základe riadne odôvodnenej žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti použitie diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre jedného pacienta alebo skupinu pacientov, na ktorú sa neuplatnil postup posudzovania zhody, ak jej použitie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacienta a nie je na trhu dostupná diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro, ktorá spĺňa požiadavky na uvedenie na trh alebo do prevádzky podľa osobitných predpisov.

Verejné lekárne a nemocničné lekárne nebudú mať povinnosť žiadať o vydanie povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi, pretože túto povinnosť neukladá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog v platnom znení ani zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jedna osoba môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len na jednom mieste výkonu činnosti; to neplatí pre odborného zástupcu držiteľa povolenia s dvomi miestami výkonu činnosti, ak prevádzkové časy v miestach výkonu činnosti nie sú v rovnakom čase.

Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, ktorý nakúpil kategorizovaný liek od iného držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov je povinný dodať tento liek len verejnej alebo nemocničnej lekárni, ktorá ho musí vydať pacientovi.

Držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov sa zakazuje uchovávať lieky dodané držiteľovi povolenia na výkon lekárenskej starostlivosti, ktorý je ich vlastníkom.

Reforma nemocníc, ambulancií a urgentnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva do 1.7. 2022 vydá kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti a na základe toho ku koncu roku 2022 vytvorí rezort prvú sieť, ktorá následne začne nabiehať reálne v praxi od roku 2024.

V spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR v priebehu roku 2022 prijmeme novú sieť záchrannej zdravotnej služby (ZZS) naviazanú na novú optimálnu sieť nemocníc. Optimálna sieť bude vychádzať z dopytu po zásahoch podľa diagnóz a regiónov, geografického rozloženia staníc ZZS so zohľadnením cestnej siete a infraštruktúry, dostupnosti nemocničných zariadení vhodných typov a zároveň s využitím matematického modelovania a simulácií z reálnych dát.

Ministerstvo zdravotníctva v roku 2022 príjme novú definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá určí okruh oprávnených užívateľov záchrannej zdravotnej služby.

Cieľom je využitie ZZS práve na opodstatnené zásahy, keď sú pacienti v priamom ohrození života, čím sa zvýši dostupnosť ZZS a efektívne využijú zdroje. Súčasťou týchto reforiem bude aj definícia poskytovania urgentnej starostlivosti v rámci nemocníc v nadväznosti na prijatú optimálnu sieť nemocníc.

V roku 2022 sa chce ministerstvo zdravotníctva sústrediť na zadefinovanie úlohy primárnej sféry v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových koncepcií všeobecného lekárstva. Cieľom je podporiť rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Ministerstvo zdravotníctva sa chce v následnom kroku sústrediť na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej potrebu a úlohu prehodnotí v rámci roku 2023.

V roku 2022 zjednodušíme a skrátime uznávanie dokladov a kvalifikácií prichádzajúcich zdravotníckych pracovníkov a permanentne etablujeme inštitút odbornej stáže a zavedieme programy na zrýchlenie adaptácie vysokokvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a ich rodín. Na základe schválenej stratégie ľudských zdrojov, na ktorej ministerstvo už v súčasnosti pracuje, pristúpime ku krokom, ako je reforma vzdelávania, ktorá bude udržiavať a vylepšovať nástroje ako sú motivačné štipendiá, rezidentské štúdia, zasadíme sa tiež o lepšie mzdové podmienky zdravotníckych pracovníkov.