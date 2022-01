Mária Kolíková plánuje predložiť novelu Občianskeho zákona či Trestného poriadku

Mária Kolíková

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by chcelo tento rok predstaviť novelu Trestného poriadku či Občianskeho zákonníka. Zmenou by mohol prejsť aj Obchodný zákonník. V rozhovore to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.