Milan Krajniak je s rokom 2021 spokojný: Podarilo sa zaviesť viacero dobrých vecí

BRATISLAVA – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) je s rokom 2021 v rámci fungovania ministerstva spokojný, podarilo sa podľa jeho slov presadiť viacero dobrých vecí. Medzi najdôležitejšími výsledkami vyzdvihol znižovanie nezamestnanosti a pokojnejší pandemický vývoj v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Minister nemá pocit, že by rezort niečo zanedbal ani v rámci nepandemických záležitostí. Povedal to v rozhovore.

V kontexte znižovania nezamestnanosti minister vyzdvihol, že sa štátu podarilo ochrániť o 90.000 pracovných miest viac než počas poslednej krízy v rokoch 2008 – 2009. Slúžila na to štátna finančná injekcia na podporu udržania zamestnanosti v podobe projektu Prvá pomoc. Ďalším úspechom podľa Krajniaka je, že sa v porovnaní s jarnou či jesennou vlnou pandémie počas súčasnej 3. vlny podarilo znížiť počet zasiahnutých ZSS ochorením COVID-19 na jednu tretinu. Takisto sa znížil aj počet ľudí – či už zamestnancov alebo klientov – ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19, a to o tri štvrtiny. "Toto považujem za veľmi dôležité veci," okomentoval minister.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vymenoval aj ďalšie vylepšenia, ktoré sa mu tento rok podarilo presadiť. Sú nimi napríklad jednorazový príspevok pre rodiny s deťmi (333 na dieťa pre rodiny, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi a 100 eur na dieťa do veku 18 rokov pre zvyšné rodiny), zvýšenie opatrovateľského príspevku, príspevku na asistenciu či pre krízovú intervenciu. Vyzdvihol aj pridelenie dotácií na viac než 100 inkluzívnych rodinných areálov po celom Slovensku.

Minister nemá pocit, že by rezort niečo zanedbal ani v rámci nepandemických záležitostí. Cíti skôr vďačnosť smerom k zamestnancom Sociálnej poisťovne, úradov práce či inšpektorátov práce, ktorým pribudla pandemická agenda a zvládali ju nad rámec bežných povinností. "Uvedomujem si, že ľudia museli zvládnuť o tretinu alebo polovicu väčšie penzum práce než doposiaľ, a to aj za kolegov na PN alebo OČR. Za ich prácu som im vďačný a oceňujem, že sa nám podarilo aj to množstvo ďalších mimopandemických zlepšení, či už zvýšenie príspevkov pre ľudí odkázaných na pomoc druhých, alebo systémové nastavenie financovania zariadení krízovej intervencie," okomentoval Krajniak.