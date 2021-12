Poľadovica nás ešte potrápi: Na celom území Slovenska si treba aj naďalej dávať pozor

Pre západné a niektoré časti stredného Slovenska platia výstrahy predbežne do štvrtka (30. 12.) do 10.00 h, respektíve 13.00 h. Pre zvyšné územie krajiny až do piatka (31. 12.) do 10.00 h.

Zdroj: shmú.sk

Slovenská správa ciest (SSC) na svojom portáli zjaznost.sk informuje, že všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Pri zvýšenej opatrnosti sú zjazdné aj cesty I., II. a III. triedy a tiež horské priechody. V hornatejších oblastiach môže byť na vozovkách vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu.

Vodičov však upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov v lokalite Čaňa a na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany. Na niektorých cestách II. a III. triedy si treba dávať pozor na zľadovatený sneh.

SSC zároveň pripomína, že pre osádzanie dopravného značenia bude od 22.00 do 4.00 h nasledujúceho dňa uzavretá diaľnica D1 Trnava - Hlohovec, v smere jazdy na Trnavu. Z dôvodu údržby je medzi 23.00 a 3:00 h nasledujúce dňa naplánované zavretie tunela Branisko (D1).