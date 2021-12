SHMÚ upozorňuje: Na týchto miestach treba počas rána rátať s nízkymi teplotami

Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí pre viaceré okresy Žilinského a Košického kraja. Miestami sa podľa SHMÚ ešte aj v ranných hodinách očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia.

Zdroj: SHMÚ

Pre viaceré okresy Prešovského kraja vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred nízkymi teplotami. V týchto oblastiach sa ojedinele očakávajú minimálne teploty vzduchu až do mínus 21 stupňov Celzia. Výstrahy platia do 9.00 h. Pozor treba podľa SHMÚ dávať aj na poľadovicu, a to na väčšine Slovenska.