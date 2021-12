VÍKENDOVÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Tomuto sa hovorí zima? Sneh len na horách, pozor však na búrlivý vietor!

BRATISLAVA – Sneh je preč, teploty stúpajú k desiatim stupňom a konečne vykukli aj vianočné lúče. Týždeň do Vianoc to vyzerá, že opäť bude na sviatky teplo, predpovede meteorológov sa však líšia. Aký bude víkend? Slnečný, alebo upršaný? Meteorológovia v tom majú jasno.

Kým minulý týždeň sme mali na Slovensku kalamitné sneženie, dnes sú už všetky stopy po snehovej nádielke preč. Ba čo viac, počasie vonku skôr, ako obdobie pred Vianocami pripomína neskorú jeseň. Počasie cez víkend nebude o nič lepšie. Ba čo viac, začne sa ešte viac otepľovať.

Archívne VIDEO Dva týždne pred Vianocami bola v hlavnom meste kalamita: Po snehu už ani náznak!

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude premenlivá, ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky, či už dažďové alebo od 500 metrov aj snehové. Na severe spočiatku veľká oblačnosť a na mnohých miestach zrážky. Nadránom ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -3 stupne Celzia, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti -3 až -8 stupňov Celzia.„Od severozápadu bude do našej oblasti zasahovať v chladnejšom vzduchu okraj tlakovej výše so stredom nad Britániou a zároveň po jej prednom okraji bude postupovať cez Poľsko ďalej na juhovýchod teplý front,“ uviedli meteorológovia.

Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Cez deň bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa pribúdanie oblačnosti. Vo výškach do 500 metrov aj dážď. Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami väčšinou okolo -1 stupňa Celzia. Na horách do 1500 metrov okolo -5 stupňov. Celzia. K večeru meteorológovia hlásia otepľovanie. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu. Popoludní bude vietor slabnúť. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.

Zdroj: SHMÚ

Nedeľa

Noc z nedele na pondelok bude s premenlivou až veľkou oblačnosťou, na severe aj so snežením. Nadránom hmla a na niektorých miestach pozor na poľadovicu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2 stupne Celzia, v dolinách a kotlinách ojedinele do -5 stupňov Celzia. Cez deň bude prevažne veľká oblačnosť, v severnej polovici územia a na východe na viacerých miestach sneženie, v nižších polohách väčšinou dážď. Vydané sú aj viaceré výstrahy, a to pred silným vetrom alebo snežením. Pozor by si mali dať najmä ľudia na západnej a východnej časti Slovenska.

Zdroj: predpovede.sk

Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska okolo sedem stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 40, v nárazoch ojedinele 65 kilometrov za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku miestami len slabý vietor. Na hrebeňoch hôr meteorológovia očakávajú búrlivý vietor až víchricu.

Zdroj: SHMÚ

Pondelok

Začiatok týždňa bude skôr oblačný, na severe aj so snežením. V južnej polovici spočiatku aj dážď. Cez deň bude mimoriadne veterno, lokálne hrozí aj tvorba snehových jazykov či závejov. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4, v dolinách a kotlinách do -9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 5, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na Horehroní -3 až 1 stupeň Celzia. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor, spočiatku až víchrica.

Zdroj: predpovede.sk