Meteorológovia upozorňujú počas noci na výskyt vetra na horách a snehových jazykov

Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj až do pondelka (20. 12.). Pre rovnaké kraje je tiež vydaná výstraha pred vetrom na horách. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia. Varovanie platí až do pondelka.

Zdroj: SHMÚ