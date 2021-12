PREDPOVEĎ POČASIA Počas týždňa nás potrápi vietor aj hmla! Pripravte sa aj na snehové zrážky

Zdroj: TASR / Martin Baumann, Dano Veselský

BRATISLAVA - Takmer na celom území Slovenska treba počítať počas nedele s tvorbou snehových jazykov, so závejmi a miestami aj so silným vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy.