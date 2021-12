Ďalšia výpoveď najznámejšieho kajúcnika: Kaľavský navádzal svedkov na krivé výpovede! Vyhrážky Makóovi

archívne video

Šéfa bratislavských operatívcov Jána Kaľavského zadržali uz v máji, keď Inšpekcia Národnej kriminálnej agentúry chcela zadržať aj svojho bývalého šéfa Branislava Zuriana. Ten však bol odcestovaný. NAKA mu na byte vylomila dvere a urobila domovú prehliadku. Kaľavského vtedy obvinili zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, ako aj z vynášania utajovaných informácií.

Kaľavský mal podľa obvinenia informovať Petra Košča, ktorý je momentálne na úteku, že má byť zadržaný.Bývalý šéf bratislavských operatívcov protizločineckej jednotky NAKA Ján Kaľavský je obvinený z pokračujúceho zločinu prijímania úplatku. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu vydal príkaz na zatknutie. Vyhovel tak návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.

Kaľavský ovplyvňoval svedkov, tvrdí Makó

V prípade obvinenia Kaľavského polícia pred pár dňami vypočula Ľudovíta Makóa. Ten je v súčasnosti na slobode, ale aj on si pobudol nejaký čas vo väzbe. Makó tvrdí, že Kaľavského prvýkrát registroval, keď bol na jednom z jeho výslúchov ešte počas Makóovho väzobného stíhania.

"Z viacerých zdrojov mám informácie, ktoré u mňa zakladajú presvedčenie, že osoby Ján Kaľavský, Branislav Zurian, Peter Košč a ďalší vyfabulovali a pripravili voči mojej osobe viacero situácií, na základe ktorých sa začala kriminalizácia mojej osoby, na základe skutočností, ktoré sa nikdy neudiali, čo je už dnes potvrdené viacerími meritórnymi rozhodnutiami OČTK, ako a súdnymi rozhodnutiami," vypovedal Makó.

Podľa neho prvou základnou vecou toho, že naňho boli obvinenia narafičené, bola údajná príprava úkladnej vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu. Makó sa mal vtedy zúčastniť sedenia, na ktorom bolo povedané, že "Čurilla pôjde dole". Podľa Makóa bola celá táto vec koordinovaná práve Jánom Kaľavským.

"Z ďalších informácií vychádzajúcich z iných trestných konaní, je zrejmé, že pán Kaľavský navádzal svedkov na krivé výpovede v súvislosti s týmto údajným skutkom voči mojej osobe. Na základe týchto skutočností bolo v tejto veci začaté trestné stíhanie a boli na mňa, ako aj na niektorých mojich blízkych kamarátov, nasadené ITP. O tomto všetkom vedel aj Branislav Zurian, ktorý to zo svojej pozície toleroval," vypovedal Makó.

Vyhrážky likvidáciou

Makó pri výsluchu uviedol aj to, že asi pred mesiacom a pol podal so svojou priateľkou a ďalšími ľuďmi, ktorých sa to týka, trestné oznámenie. "Telefonicky sa mi vyhrážalo fyzickou likvidáciou ne a mojej rodine, neviem, kto to bol," vypovedal Makó.

Ľudovít Makó svedčí proti viacerým vysokopostaveným ľuďom. Vypovedal aj v prípade Dušana Kováčika na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Ešte pred svedeckou výpoveďou v prípade obžalovaného Dušana Kováčika, Máko reagoval na vyjadrenia expremiéra Roberta Fica. Fico tvrdí, že Makó vypovedá na zákazku polície a je "univerzálny kajúcnik". Makó novinárom povedal, že šíri klamstvá a hoaxy.

"Povedal som si, že nikdy sa nebudem reagovať na túto osobu, ale teda vyjadrím sa. Ak som nedôveryhodný svedok alebo človek, tak za otázku stojí, prečo sa so mnou minulý rok v lete stretával a zadával mi úlohy," povedal Makó dnes s tým, že Fico od neho požadoval aj nejaké informácie. Bližšie tieto vyjadrenia komentovať nechcel, pretože údajne o tom vypovedal v inom prípade. Makó ešte dodal, že s Robertom Ficom sa stretával aj vtedy, keď bol predsedom vlády.

Fico odmieta, že by sa stretával s Makóom

Predseda opozičnej strany Smer-SD a poslanec Národnej rady SR Robert Fico odmieta, že by sa stretával s bývalým šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makóom. Stanovisko poskytol hovorca Smeru Ján Mažgút.

"Robert Fico ako predseda vlády nemal žiaden dôvod stretávať sa a ani sa nestretával s Ľudovítom Makóom. Skúste si sami položiť otázku, aké úlohy mohol od Ľudovíta Makóa ako súkromnej osoby chcieť Robert Fico z pozície opozičného politika," skonštatoval vtedy hovorca.