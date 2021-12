OMIKRON bude čoskoro dominovať: Toto sú kľúčové DETAILY! Premorenosť je u nás nízka, hrozia plné nemocnice

BRATISLAVA - Vláda včera schválila upravené opatrenia, v rámci ktorých sa prešlo z denného zákazu vychádzania na nočný zákaz. Návštevy rodín sú teda od piatej rána do ôsmej večer povolené. Epidemiológ rezortu zdravotníctva Martin Pavelka zároveň prezradil detaily o variante omikron, ktorý bude na Slovensku čoskoro dominovať.

Cez víkend na Slovensku identifikovali prvé tri prípady variantu omikron, ten bude do mesiaca podľa Pavelku na Slovensku dominovať. Priebeh závisí aj od premorenia obyvateľstva, ktoré však u nás nie je dostatočné. Dôležitým nástrojom je očkovanie a tretia dávka posilní imunitu ešte viac.

Opatrenia sa opäť MENIA: Zákaz vychádzania bude len v noci! Štvrtá vlna sa blíži, chrániť nás má tretia dávka

Premorenosť je na Slovensku výrazne nižšia

Čo sa týka premorenosti obyvateľstva, tú aktuálnu skúmajú odborníci na základe štúdie, ktorú mali realizovať v októbri a novembri. "Sme výrazne menej premorení, ako okolité štáty. Stále máme veľa ľudí, ktorí nie sú očkovaní ani COVID neprekonali," uviedol Pavelka. Ak sa nový variant dostane k nechránenej osobe, práve tá môže mať ťažký priebeh a zaťažiť nemocnice.

Oficiálne dáta by sme sa mali dozvedieť v najbližších týždňoch. Preto je práve očkovanie dôležité. "Máme v rukách extrémne silnú zbraň, a tou je vakcinácia. Vedecké štúdie jednoznačne ukazujú, že očkovanie je svetlom na konci tunela a jediný sôsob, ako ukončiť túto pandémiu," povedal Pavelka s tým, že je to viditeľné aj na nemocniciach. Očkovaní tvoria len malý zlomok spomedzi celkovho počtu pacientov a väčšinou ide o polymorbídnych pacientov, teda tých, ktorí majú viacero pridružených ochorení.

Omikron spôsovuje astronomický nárast

"Epidémia nám ukázala, že ešte nie sme na konci pandémie," uviedol epidemiológ. Podľa Pavelku sa aj na Slovensku prejde do niekoľkých týždňoch z prostredia delty do prostredia omikronu, ktorý bude v krajine dominantným. Ide zatiaľ o najinfekčnejší variant, aký sme tu doteraz mali. V mnohých krajinách hovoria o meteorickýom alebo astronomickom náraste.

Pavelka upriamil pozornosť na krajiny ako Dánsko a Veľká Británia, kde skokovo narástli nové prípady ľudí, u ktorých bol potvrdený omikron. V Dánsku narástli prípady behom týždňa z 59 na 703 prípadov, podobný vývoj bol aj v Británii.

Priebeh nemusí byť rovnaký, ako v krajinách s vyššou premorenosťou či očkovanosťou

Podľa štúdie z juhoafrickej provincie, kde sa nachádza mesto Johannesburg, v ktorom prvýkrát detegovali omikron, prekonalo počas delta variantu COVID-19 až 72 % obyvateľov. "Na Slovensku je táto seroprevalencia výrazne nižšia," uviedol Pavelka. "Čo sa týka priebehu, nemôžeme sa porovnať s krajinou, kde je premorenosť, čo sa týka očkovania a prekonania, vyššia, ako u nás, a tým pádom je iný aj priebeh," uviedol.

"Pozrime sa na Dánsko, ktoré nám je bližšie. Keď sa pozrieme na nákazy, ktoré sú staršie ako sedem dní, tak zistíme, že 10 percent prípadov skončilo v nemocniciach. Je to výrazne odlišný výsledok, ktorý vidíme pri Juhoafrickej republike," skonštatoval.

V nemocniciach môžu končiť ďalší...

U nás pri delta variante končí v nemocniciach okolo 5 až 7 percent pozitívnych prípadov. Podľa šéfa IZA Mateja Mišíka bude podobné percento vyžadovať hospitalizáciu aj v prípade omikron variantu. Skonštatoval však, že nárast počtu prípadov môže byť na Slovensku veľmi rýchly a razantný.

"Aj keby bol priebeh menej závažný, mohlo by to výrazne zaťažiť nemocnice. Kapacitné rezervy v nemocniciach sú minimálne,“ povedal. Odporučil preto, aby sa ľudia pred vianočnými návštevami otestovali či izolovali.

Booster dávka je dôležitá

Ukazuje sa, že omikron variant vieme zvládnuť. "Štvrtá vlna, ktorá nás čaká nie je nezvládnuteľná a riešením je práve booster dávka, tretia dávka mRNA vakcíny. Dokáže navýšiť level imunity a zvýšiť percento ochrany, ktorá bude dostatočná na zvládnutie štvrtej vlny. Práve tretia dávka je kriticky dôležitá," povedal Pavelka.

Ochranný efekt po očkovaní a celkovo imunita pri omikrone klesá výraznejšie, ako pri delte. "Tretia dávka nás znova posunie napred a doháňame omikron variant. Tretia dávka výrazne zvyšuje ochranný efekt," zdôraznil. "Ak nie ste očkovaný, stále by som vás chcel pozvať na očkovanie. Vidíme, že zhruba dva až deväť týždňov po podaní druhej dávky je efekt stále vysoký. Imunita po očkovaní klesá až na druhý, tretí mesiac," vysvetlil.

Očkovanie a prekonanie sú pri omikrone na rovnakej úrovni

Na Slovensku sa skrátilo obdobie medzi druhou a treťou dávkou na tri mesiace, aby vykompenzovali dramatický pokles ochranného efektu vakcíny. Pavelka ilustroval priebeh COVIDU u ľudí v Juhoafrickej republike od začiatku epidémie. Krajina si prešla takisto troma vlnami - prvotný typ koronavírusu, beta variant a delta variant. Kľúčové sú podľa Pavelku reinfekcie, teda znovunakazenie.

"Síce omikron variant v absolútnych číslach dosahuje nízke čísla, v počte reinfekcií sú na vrchole delta vlny," konštatoval. Práve reinfekcie sú jednou z charakteristických čŕt omikron variantu. "Ak som prekonal COVID-19 v čase delta variantu, som na 75 % chránený. Tretia, booster dávka takisto ponúka ochranný efekt na 75 % proti symptomatickému ochoreniu. Očkovanie a prekonanie majú v prostredí omikron variantu rovnaký efekt. Avšak očkovanie je oveľa bezpečnejšie, pri prekonaní sa zbytočne vystavujete riziku smrti alebo ťažkého priebehu," dodal.

Omikron prevládne v polovici januára

Koronavírusový variant omikron by sa podľa očakávaní mal stať v Európskej únii dominantným do polovice januára. Uviedla to v stredu v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

"Vedci očakávajú, že omikron by sa mohol stať dominantným variantom vo väčšine európskych krajín už v polovici januára... Počet prípadov sa v súčasnosti zdvojnásobuje každé dva až tri dni," povedala šéfka exekutívy a zdôraznila, že Únia je dobre pripravená na boj proti novému variantu koronavírusu, keď proti covidu je v súčasnosti zaočkovaných 66,6 percenta európskej populácie. Von der Leyenová vyjadrila presvedčenie, že EÚ má "silu" i "prostriedky", aby zdolala toto ochorenie, hoci je podľa vlastných slov smutná, že aj tohtoročné "Vianoce budú zatienené pandémiou".