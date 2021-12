Opatrenia sa opäť MENIA: Zákaz vychádzania bude len v noci! Štvrtá vlna sa blíži, chrániť nás má tretia dávka

BRATISLAVA - Od piatka sa upravujú pandemické opatrenia. Denný zákaz vychádzania sa mení na nočný. Počas vianočných sviatkov tak budeme môcť navštevovať rodiny a pohybovať sa bez obmedzení od piatej rána do ôsmej večer. Situácia sa na Slovensku síce zlepšuje, no nemocnice sú stále plné. Štvrtá vlna sa blíži a zrejme v nej prevládne variant omikron. Najviac nás proti nemu ochráni tretia, posilňujúca dávka.

Od piatka začnú platiť pozmenené opatrenia. Zákaz vychádzania sa mení z denného na nočný a vianočné návštevy rodín tak budú možné. Situácia sa síce zlepšuje, no stále máme stovky hospitalizovaných. Variant omikron nás ohrozuje a pred blížiacou sa štvrtou vlnou a omikronom nás ochráni práve tretia, teda posilňujúca dávka.

Nočný zákaz vychádzania

Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len od 20:00 do 5:00 rána nasledujúceho dňa. Cez deň tak pohyb nie je obmezdený pre nikoho, limitovaný je len vstup do obchodov (mimo eseciálnych), niektorých prevádzok, služieb, fitnescentier a podobne, do ktorých môžu vstúpiť len očkovaní a prekonaní. Menil sa aj zoznam výnimiek, ktorých je výrazne menej. Reštaurácie však ostávajú aj naďalej zatvorené.

Zároveň, keďže cez deň pohyb obmezdený nie je, sa môžu ľudia pokojne zhromažďovať v počte do šesť osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Návštevy príbuzných počas Vianoc tak budú povolené.

OTP režim vo vlakoch a autobusoch

Od piatka sa upravuje aj režim vo vlakoch a autobusoch, ktorý mal na starosti minister dopravy Andrej Doležal. Tento režim má platiť konkrétne v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov. "Kontrolovať by to mali vlakvedúci alebo polícia. Vyhláška nebude, platí to z uznesenia vlády," uviedol Doležal.

VIDEO Štvrtej vlne COVIDU sa nevyhneme, dôležitá je tretia, posilňujúca dávka, ktorá nás chráni aj pred omikronom

Aj naďalej však platí, že ak sa prekročí kritická hranica 3800 hospitalizovaných v nemocniciach, opatrenia sa opäť sprísnia.

Epidemiologická situácia sa mierne zlepšila

Epidemiologická situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa mierne zlepšila. Klesajú počty nových prípadov, mierne klesli počty hospitalizovaných, naopak, vzrástol počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii. Pokles bol zaznamenaný aj pri priemerných denných počtoch úmrtí. Po utorkovom rokovaní vlády o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

V nemocniciach stále končia väčšinou nezaočkovaní

"Pokračoval aj pokles výjazdov záchraniek. Je to vidieť naprieč všetkými krajmi. Aj pri príjmoch do nemocníc zaznamenávame tento pokles. Stále platí, že približne 81 percent príjmov do nemocníc je u nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19," spresnil Mišík.

Nemocnice sú však stále plné

Aj naďalej však ide o veľmi vysoké čísla a napriek zlepšeniu sú nemocnice na Slovensku veľmi blízko svojich kapacitných limitov a stále máme stovky hospitalizovaných. Záťaž na nemocnice je podľa jeho slov regionálne odlišná. V niektorých krajoch, napríklad v Bratislavskom, naďalej rastie. "Vo veľkej väčšine krajov však klesajú počty pacientov v nemocniciach. Práve to vnímame ako mimoriadne dôležité. Čím skôr uvoľniť priestor v nemocniciach v kontexte rizika, ktoré predstavuje variant omikron," poznamenal šéf IZA.

Upozornil, že aj napriek pozitívnym číslam sme v nemocniciach naďalej na 82 percentách maxima, ktoré sme ako krajina dosiahli počas druhej vlny pandémie. "Stále do nemocníc prijímame stovky pacientov denne," povedal. V prípade očkovania proti ochoreniu COVID-19 spresnil, že po náraste poklesol záujem o prvé dávky.

Variant omikron je hrozbou

Odborníci upozorňujú na variant omikron. "Je doteraz asi tým najinfekčnejším variantom, ktorý bol doteraz detekovaný," uviedol epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka. Jediným riešením podľa neho je očkovanie proti ochorenia COVID-19 tých ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali, a zároveň tretia posilňujúca dávka u zaočkovaných.

"Štvrtá vlna, ktorá nás čaká, nie je nezvládnuteľná. Práve booster dávka (tretia, posilňujúca) je kriticky dôležitá. Dokáže nám pomôcť zvládnuť variant omikron," povedal Pavelka. Upozornil, že epidémia ešte stále nie je na konci.

Pavelka upriamil pozornosť na krajiny ako Dánsko a Veľká Británia, kde skokovo narástli nové prípady ľudí, u ktorých bol potvrdený omikron. Podľa Pavelku sa aj na Slovensku prejde do niekoľkých týždňoch z prostredia delty do prostredia omikronu, ktorý bude v krajine dominantným.

Mišík konštatuje, že nárast počtu prípadov môže byť na Slovensku veľmi rýchly a razantný. "Mohlo by to veľmi zaťažovať nemocnice. Kapacitné rezervy v nemocniciach sú minimálne,“ povedal. Odporučil preto, aby sa ľudia pred vianočnými návštevami otestovali či izolovali.

Stále platné opatrenia do 9. januára

1. Obchody sú otvorené pre skupinu "OP", teda pre očkovaných a tých, čo COVID prekonali. Reštaurácií sa to zatiaľ netýka, tie pokračujú v okienkovom predaji, otvárať sa nebudú. Esenciálne obchody budú naďalej otvorené pre všetkých bez obmedzení.

2. Vláda schválila aj otvorenie základných služieb starostlivosti o ľudské telo. Kaderníctva, či prevádzkovatelia kozmetiky, pedikúry či manikúry môžu tiež otvoriť od piatka 10. decembra.

3. Od piatka 10. decembra sa môžu otvoriť aj lyžiarske strediská, vleky, otvorené lanovky. Pri uzatvorených lanovkách môže byť maximálne štvrtinová kapacita (25 %), povinná dezinfekcia a vetranie.

4. Od 10. decembra sa povolia bohoslužby. Buď maximálne 30 osôb, alebo 25 metrov štvorcových na jednu osobu.

5. Otvorené sú aj fitnescentrá. Buď maximálne šesť osôb, alebo 25 metrov štvorcových na jednu osobu.

6. Testy pre deti do 12 rokov sa rušia (preberú status rodiča).

7. Od 13. decembrea bude vyučovanie na 2. stupni základných škôl a na stredných školách prebiehať dištančne, školy sa zatvoria plošne. Vysoké školy sú autonómne a režim fungovania určujú rektor a jednotliví dekani fakúlt.

8. Od 25. decembra sa v režime "OP" (teda očkovaní a prekonaní) otvoria aj hotely a penzióny, spoločné ubytovanie pre členov jednej domácnosti. Otvorí sa aj wellness pre ubytovaných hostí. Možná bude donáška stravy na izbu. Ubytovaní, aj keď sú očkovaní alebo COVID prekonali, musia mať pred nástupom negatívny test (PCR, antigén alebo samotest v hoteli).