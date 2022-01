HOROSKOP na rok 2022: Barani, pozor na kĺby! Lev môže vyhrať v lotérii, šťastie v láske budú mať viacerí

BRATISLAVA - Ochvíľu je tu koniec roku 2021, ktorý bol poznačený pandémiou koronavírusu. Mnohí by chceli vedieť, čo nás čaká v roku 2022 a či bude konečne lepšie. Aj keď nikto nemá všeteckú guľu, niečo sa predsa len predpovedať dá. Pozrite sa na to, čo vás čaká v oblasti lásky, práce a zdravia v nadchádzajúcom roku 2022.

Vieme, čo vás čaká a neminie v roku 2022! Katka z Terapie duše pre našich čitateľov pripravila horoskop, v ktorom sa dozviete, na čo sa môžete tešiť a čo vás tento mesiac trochu potrápi.

Zdroj: Getty Images VODNÁR: 21.1. - 19.2.

Láska: Ak ste slobodný, ešte v Novom roku budete spracovávať sklamania v láske. Od februára Vám by sa mala objaviť nová známosť, pre Vás to bude veľmi rýchle, čo sa týka citov. Tým, čo sú vo zväzku, Nový rok praje vyriešenie nejakého konfliktu a stabilitu vzťahu.

Práca: Pre Vás bude vhodné obdobie od polky marca do začiatku apríla, kedy prichádza stabilita a stálosť v tejto oblasti. Ak ste zamestnaný, môžu nastať zmeny na pracovisku.

Zdravie: Začiatkom januára si dajte pozor na stravu a celkové trávenie. V júni buďte opatrný pri prievane, môžu trpieť uši a zuby. Mali by ste doplniť viacej vitamínov a dbať na psychickú pohodu.

Zdroj: Getty Images RYBY: 20.2. – 20.3.

Láska: Pre Vás tento rok bude kolotoč všetkých emócii, ale vo väčšine bude prevládať smiech a plač šťastia. Je len na Vás, čo si z toho vyberiete. Vzťahy budú výborné vo všetkých smeroch, možná je aj svadba.

Práca: Od mája budete pri sile. Karty ukazujú na zmeny na pracovisku, ktoré budú pre Vás prínosom. Ak ste sa rozhodli podnikať, tento rok máte dobrú možnosť sa rozbehnúť. Preukážete sa ako silní vodcovia.

Zdravie: Pozor na neduhy, aby ste nespadli do závažného zlozvyku. Počas apríla dbajte na oblasť ústnej dutiny a hlavy, môžu Vás potrápiť neočakávané bolesti.

Zdroj: Getty Images BARAN: 21.3. – 20.4.

Láska: Dávajte si pozor, aby ste nesedeli na dvoch stoličkách. Tento rok sa rozhodnete pre toho pravého partnera. Dobre zvážte Vašu voľbu. Pre nezadaných je výborný mesiac máj, buďte receptívni na všetky podnety a znamenia.

Práca: Rysuje sa nejaká spolupráca, jediné, na čo by ste mali byť obozretní, je podpisovanie zmlúv a právnych úkonov. Budete výborne finančne ohodnotení.

Zdravie: Vaše oči môžu byť oslabené a precitlivené na prach a alergény. Taktiež môžu trpieť kĺby a kolená. Dopĺňajte vitamíny na podporu imunity. Ak máte podstúpiť operáciu, dopadne bez komplikácii.

Zdroj: Getty Images BÝK: 21.4. – 21.5.

Láska: Tento rok bude pre Vás prelomový. Karty naznačujú radikálne zmeny aj vo vzťahoch, ak sa rozhodujete pre životnú zmenu, počúvajte intuíciu. Možný je aj prírastok do rodiny.

Práca: Budete ešte spracovávať resty z minulého roku. Buď ste prišli o prácu, alebo ste sa rozhodli pre podnikanie. Rozmýšľajte, či nebude pre Vás vhodnejšie byť sám sebe šéfom.

Zdravie: Môžu sa objaviť problémy s pankreasom alebo žlčníkom, pozor na ťažké jedlá. Inak ste vo výbornej zdravotnej kondícii.

Zdroj: Getty Images BLÍŽENEC: 22.5. – 21.6.

Láska: Tento rok sa bude pre Vás niesť v znamení nájdenia seba samých a obnovenia vnútornej sily. Neustály tlak vo vzťahoch bol pre Vás vyčerpávajúci a frustrujúci. Tento rok nájdete pokoj a harmóniu v láske.

Práca: Projekt, na ktorom ste pracovali, bude mať tento rok úspech. Prichádza ku Vám aj nová ponuka, ktorú budete zvažovať. Po pracovnej stránke sa Vám bude po celý rok dariť.

Zdravie: Treba si dávať pozor na vyčerpanie a stres, začnite sa šetriť. Okrem športu skúste aj bylinkové čaje na ukľudnenie tela a mysle. Pozor na pohlavné ústrojenstvo.

Zdroj: Getty Images RAK: 22.6. – 22.7.

Láska: Tento rok nezaháľajte v láske, ktorá sa Vám bude sama ponúkať. Ak ste zadaný, čaká Vás zmier v konflikte, ktorý ste mali s partnerom, prichádza rozumné dohodnutie.

Práca: Predošlý rok sa niesol v rovine stagnácie, ktorú si prenesiete ešte do začiatku nového roku. Od mája by mali prísť ponuky na zmenu práce. Nemali by ste zaváhať, bude to znamenať posun vpred.

Zdravie: Môžete mať problém s bolesťami kĺbov a opuchmi, kontrolujte si príjem soli a nadbytku živočíšneho mäsa. Taktiež Vám môže kolísať tlak.

LEV: 23.7. – 23.8.

Zdroj: Getty Images Láska: Nemáte pocit, že pre partnera ste už veľa obetovali? Tento rok by ste mali začať trvať na svojich pravidlách a vytýčiť si hranice. Nastavte si do rovnováhy energiu prijímania a dávania. Pre nezadaných sú možné aj zásnuby.

Práca: Tento rok Vás môžu potrápiť kolegovia, hrozí výmena názorov a intrigy. Prvé mesiace roka nechoďte za každú cenu hlavou proti múru, dávajte si pozor na ego. Črtá sa možná výhra pri zakúpenom tikete.

Zdravie: Začiatkom januára Vás môže potrápiť hlava a krčná chrbtica. Môžete byť citlivý na chlad a taktiež pozor na alergie oslabujúce nosovú sliznicu.

PANNA: 24.8. – 23.9.

Zdroj: Getty Images Láska: Začiatok roka bude pre Vás priam magický v podobe prekvapení od Vašej lásky. Vzťahy budú u Vás stabilné. Počas augusta môže prísť k výmene názorov medzi partnermi. Ak ste bez partnera, výborné výhliadky na nový vzťah sa črtajú okolo júla a septembra.

Práca: Prvé tri mesiace roka môžete pociťovať frustráciu, že sa veci neodvíjajú podľa Vašich predstáv. Od apríla Vám ide zmena práce a stabilita. Možný je aj rozbeh v podnikaní, ak sa aj o niečo pokúšate v tomto smere, držte to v tajnosti.

Zdravie: Treba sa viac starať o pokožku a môžu sa zhoršiť aj alergie. Sústreďte sa na hydratovanie tela a pokožky.

VÁHY: 24.9. – 23.10.

Zdroj: Getty Images

Láska: Nový rok bude pre Vás plný zmien, vzťahy nevynímajúc. Ak ste vo vzťahu, ktorý Vám nedáva prílev energie, ktorý tak potrebujete, v septembri Vám hviezdy zošlú toho pravého partnera. Nezadané váhy nebudú mať núdzu o nápadníkov.

Práca: Mení sa Vám celý život od základov, a to nielen v práci. Ponuky, ktoré k Vám budú prichádzať od polovice apríla zvážte a rozhodnite sa tak, ako Vám našepkáva intuícia. Rozhodnete sa správne.

Zdravie: Nezabúdajte na pitný režim, ktorý nie vždy dodržiavate. Môže Vás trochu potrápiť nervová sústava a chrbtica, snažte sa viac oddychovať.

ŠKORPIÓN: 24.10. – 22.11.

Zdroj: Getty Images

Láska: Nový rok sa bude niesť v znamení rodiny, detí a vnúčat. Budete sa rozrastať. Tí, čo ste zadaní, vzťahy sú v stabilite. Pozor okolo októbra na nedorozumenia a výčitky. Pre nezadaných sa rysuje v auguste nový partner.

Práca: Tento rok sa nesie v znamení štúdia a rozširovania obzorov. Môžete dostať nečakanú pracovnú ponuku do zahraničia. Pozor na intrigy na pracovisku, najprv rozmýšľajte, potom konajte.

Zdravie: Môže Vás potrápiť kolísanie krvného tlaku. Dobre by bolo podporiť cievny systém vitamínmi a pozor na kŕčové žily.

STRELEC: 23.11. – 21.12

Zdroj: Getty Images

Láska: Tento rok Vám bude priať v láske, uvedomíte si význam slova rodina. Budete si užívať čas strávený v rodinnom kruhu. Ak nemáte partnera, črtá sa Vám zoznámenie na spoločenskej akcii koncom novembra.

Práca: Do čoho sa tento rok pustíte, to Vám aj vyjde. Je tu možná spolupráca, ktorá Vás posunie aj po finančnej stránke. Nezabúdajte však na pokoru.

Zdravie: Buďte dôslednejší ohľadne stravovania, môžete tak predísť problémom s trávením. Pozor na alergické reakcie počas letných mesiacov.

KOZOROŽEC: 22.12. – 20.1.

Zdroj: Getty Images

Láska: Tento rok pre Vás bude medzníkom pri rozhodovaní ako ďalej pokračovať vo vzťahu. Príliš veľa ste obetovali partnerovi na úkor seba. V marci Vám vstúpi do života osoba, ktorá Vám ukáže iný príbeh lásky, na ktorý ste tak dlho čakali.

Práca: Pozor na prepracovanosť, ktorú už pociťujete z predošlého roka. Nový rok Vás na začiatku môže psychicky oslabiť. Začnite si prácu rozdeľovať tak, aby ste mali čas aj pre seba. Finančne sa Vám môže prilepšiť.

Zdravie: Pozor na zlé držanie tela, v dôsledku ktorého môžete mať oslabenú hrudnú chrbticu. Pridávajte si vlákninu na podporu funkcie čriev.