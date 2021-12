PREDPOVEĎ POČASIA Čaká nás veľké ochladenie! Budú Vianoce na snehu? Slová meteorológa potešia

Pondelok

„V noci postúpi cez naše územie ďalej na juh studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad európskou časťou Ruska. Za ním k nám bude od severu prúdiť chladný vzduch,“ napísali meteorológovia z SHMÚ. Na začiatku týždňa bude prevažne polooblačno a len ojedinele sa vyskytnú aj snehové prehánky.

Zdroj: predpovede.sk

Najmä v severnej polovici bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach so snežením. Lokálne sa budú tvoriť aj snehové jazyky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši miestami aj na Horehroní do -2 stupňov Celzia. Na horách teplota dosiahne maximálne -8 stupňov Celzia. V noci najnižšia teplota dosiahne 2 až -3, v údoliach ojedinele do -8 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 35, v nárazoch do 60 kilometrov za hodinu.

Utorok

„Stred slabnúcej tlakovej výše sa bude presúvať z Britských ostrovov na juhovýchod a medzi tlakovou nížou nad centrálnym Ruskom a spomínanou tlakovou výšou k nám od severu zosilnie prílev studeného, pôvodom arktického vzduchu,“ upozorňujú meteorológovia. V utorok bude premenlivá oblačnosť, ojedinele na severe a na viacerých miestach snehové prehánky alebo sneženie. Popoludní budú zrážky ustávať.

Zdroj: predpovede.sk

Miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky, v horských oblastiach aj záveje. Meteorológovia upozorňujú, že bude veľmi chladno. Najnižšia nočná teplota dosiahne -2 až -7, v dolinách a kotlinách do -12 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota dosiahne -3 až 2 stupne Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Horehroní -7 až -3 stupne Celzia. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu. Na horách spočiatku búrlivý vietor až víchrica, cez deň bude postupne slabnúť.

Streda

„Od juhovýchodu k nám bude zasahovať okraj tlakovej výše so stredom nad čiernomorskou oblasťou. Súčasne k nám od severu po zadnej strane tlakovej níže nad centrálnym Ruskom zosilnie prílev studeného, pôvodom arktického vzduchu,“ napísali meteorológovia. V strede týždňa bude premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na severe v noci aj sneženie.

Zdroj: predpovede.sk

Opäť bude veľmi chladno. Najnižšia nočná teplota vystúpi na -5 až -11, v dolinách a kotlinách do -17 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na -4 až 1 stupeň Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a miestami aj na Horehroní a Gemeri do -6 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Štvrtok

Predsviatočný deň bude oblačný až zamračený, ojedinele aj so snežením a opäť chladný. Najnižšia nočná teplota dosiahne -4 až -10 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách do -17 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na -6 až -1 stupeň Celzia, na juhozápade do jedného stupňa.

Zdroj: predpovede.sk

A aký bude Štedrý deň? Podľa meteorológa Pavla Matejoviča by sme si Vianoce mnohí predstavovali biele, štatisticky je však len málo pravdepodobné, že Vianoce na juhozápade budú biele. „Väčšia pravdepodobnosť bielych Vianoc je na horách severného a stredného Slovenska. Tak tomu bude zrejme aj tento rok. Prognostické modely sa dlho nevedeli rozhodnúť a raz sa prikláňali k zasneženým a studeným Vianociam, a krátko potom prognózovali jarné počasie. Totiž počas Vianoc by sa nad naším územím malo nachádzať teplotné rozhranie, ktoré my malo oddeľovať studený vzduch nad severnou a východnou Európou od teplého nad južnou časťou nášho kontinentu. Bude to teda súboj dvoch vzduchových hmôt a počas Vianoc sa rozhodne, ktorá nakoniec zvíťazí,“ uviedol pre Topky.sk Matejovič.

Zdroj: wetteronline, Pavel Matejovič

Ako vysvetlil, práve na Štedrý deň by sa po prechodnom ochladení malo nad územie Slovenska priblížiť spomenuté teplotné rozhranie. Spočiatku by malo aj snežiť, je preto možné, že snehové vločky uvidíme aj práve v piatok, kedy sú Vianoce. Podľa Matejoviča sa môžeme zobudiť do bieleho rána. Postupne by sa však zrážky mali meniť na dážď, a to najmä na juhozápade Slovenska. Podľa meteorológa nie je vylúčená ani poľadovica.

Archívne VIDEO Prvý tohtoročný sneh v Bratislave: Deti sa šantili na saniach, Kolibou sa niesli radostné výkriky!

„V severnej časti Slovenska by však malo snežiť počas celého Štedrého dňa, čiže tam môžu mať typické biele Vianoce.Počas zvyšných dvoch vianočných sviatkov by k nám mal od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Po Vianociach, na Silvestra a Nový rok by k nám mal striedavo prúdiť teplý a chladnejší morský vzduch, teda v nížinách by mali byť zrážky prevažne vo forme dažďa, na horách stredného a severného Slovenska by naopak malo snežiť,“ dodal Matejovič.

Zdroj: predpovede.sk

Poukázal na to, že aj keď začiatok decembra tento rok vyzeral sľubne a dokonca aj nasnežilo, snehu sme si dlho neužili. Preto sa spočiatku zdalo, že by mohli byť konečne biele Vianoce. Pripomenul, že posledné typické Vianoce aj so snehom sme na Slovensku mali v roku 2002, kedy sa vyskytli aj veľmi silné mrazy. Vtedy na Štefana, teda na druhý sviatok vianočný klesla teplota v Stropkove na -24 stupňov Celzia, v Lučenci dokonca až na -26 stupňov Celzia. „Takého studené Vianoce nás tento rok nečakajú,“ uzavrel Matejovič.

Zdroj: ogimet