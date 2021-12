Dáta bez pátosu to povedali nahlas: Sme najpremorenejší na svete! Má to však háčik

Dátoví analytici každodenne reportujú lockdown, ktorý to aktuálne máme. Kým do nedele boli čísla viac-menej stabilné, v pondelok sa začali rozsvecovať indikátory zhoršenia situácie. Analytikom v tabuľke na červeno nesvietili už len počty obetí, ale aj priemerný počet príjmov covid pacientov za deň. Od utorka tu máme ďalší problém – červené sú už štyri riadky tabuľky – okrem vyššie spomenutých aj počty hospitalizovaných a ťažkých prípadov na JIS a umelej pľúcnej ventilácii. Za pondelok totiž na Slovensku stúpli hospitalizácie o takmer 200 pacientov.

Archívne VIDEO Minister zdravotníctva je za akýkoľvek spôsob podpory očkovanie, na zhodnotenie pandemickej situácie je priskoro

„Na základe zvýšených víkendových príjmov do nemocníc poskočili hore hospitalizácie a ťažké stavy. Je to skok v podstate za 3 dni, ale je smerom hore a nie dole. Bolo by jednoduché napísať, že to takto pôjde ešte 2 týždne, že december sme si pokazili, že máme po Vianociach a že sa budeme trápiť do januára. Máme v Delte 300-tisíc PCR pozitívnych, ostatné zbilancujeme v stredu, budú komplet novembrové dáta a 3-4 mesiace v Delte. Záleží, či to rátame od 1. augusta alebo až po nástupe detí do škôl,“ napísali analytici na sociálnej sieti. Avšak, ako dodali, pozreli sa na desiatky krajín a vývoj počtu prípadov, úmrtí, hospitalizácii či zaočkovaných osôb. Tieto čísla následne porovnali s prvou či druhou vlnou a zistili, že mnohé už majú to najhoršie v delta vlne za sebou. Podľa názoru analytikov začne pomaly klesať aj Slovensko, pričom konštatujú, že to bude veľmi strmý pád.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Vysvetlili, že v súčasnosti sme najpremorenejšou krajinou sveta a aj keď sú pred nami v tabuľke krajiny ako Seychelly, Andorra či Čierna Hora, v počte obyvateľov sú oveľa menšie ako Slovensko. Tým pádom sme ako krajina najpremorenejší na svete. Avšak, má to jeden háčik. A to je nahlasovanie počtu nových prípadov do štatistík Our world In Data.

„Pred 2 týždňami začal niekto v duchu "čím horšie, tým lepšie" reportovať do Our World In Data spolu všetkých pozitívnych z PCR a aj z AG testov bez vylúčenia duplicít (validovaných AG cez PCR). Urobil to precízne a spätne až do Januára 2020. Možno PCR+AG robí pár krajín z Európy, ale náš objem pozitívnych má v sebe vysoké % AG pozitívnych . Má to niekoľko háčikov: nemusí ísť o jedinečne pozitívne osoby, môže ísť o falošne AG pozitívne prípady, nejedná sa len o AG pozitívnych validovaných cez PCR,“ upozornili analytici, podľa ktorých tým pádom nie je pravda, že sme najhorší na svete, len iným spôsobom reportujeme denný počet prípadov, ako zvyšné krajiny.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Rovnako uviedli, že počas delta vlny malo už 7 percent obyvateľstva pozitívny test na koronavírus a tento počet naďalej rastie. Odhadujú, že od 11. alebo 18. decembra sa začnú uvoľňovať pravidlá z lockdownu pre očkovaných a prekonaných, pričom sa dovtedy nakazí celkovo pol milióna Slovákov. Z tohto počtu bude viac ako 400-tisíc neočkovaných a z nich viac ako 300 tisíc nad 12 rokov. Želajú si, aby december bol mesiacom rekordov v počte zaočkovanosti, avšak, ako sami uviedli, sú skeptickí.

„Bohužiaľ, vláda úspešne NEUROBILA v lockdowne nič na vytvorenie zápchy v čakárni na očkovaNIE. Boris Johnson britom predstavil vo februári 4 bodový plán otvorenia, if they get vaccinated (over 16 years old). And they did it a on im dal slobodu. Zajtra je čas to povedať nahlas, že: pred Vianocami vláda pri poklese kľúčových parametrov COVID-19 uvoľní lockdown v regiónoch poklesu pre prekonaných a pre očkovaných. A pošepkáme zázračnú vec a fakt: Prvoočkovanci po 2-3 týždňoch sú na tom lepšie ako tí, čo majú 2 dávky viac ako 6 mesiacov. A bolo by narváno, lebo zajtrajšia prvá dávka by ľudí pustila do "chrámov mamonu a viery" okolo 15.-20. decembra. Florawandasalarawanda,“ vysvetlili analytici. Na záver uviedli, že by sa v najblížších dňoch a týždňoch mali ľudia zaočkovať prvou dávkou, prípadne seniori by si mali dať booster dávku. A to z dôvodu, že potrebujeme dohnať zameškané.