Potvrdenie o prekonaní KORONAVÍRUSU je možné si stiahnuť až na 12. deň

"Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 si je možné stiahnuť prostredníctvom portálu korona.gov.sk, a to spravidla až na 12. deň po doručení SMS správy s pozitívnym výsledkom PCR testu," spresnila Sivá.

Potvrdenie môže vyžadovať aj zamestnávateľ

Potvrdenie o prekonaní ochorenia bude môcť po novom vyžadovať napríklad zamestnávateľ od zamestnanca pri vstupe na pracovisko. Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vyplýva to z novelizácie niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie. Legislatívne zmeny v nedeľu večer (14. 11.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.