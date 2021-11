Je rozhodnuté! Poslanci definitívne schválili nové opatrenia pre tretiu vlnu pandémie

BRATISLAVA - Zamestnanec by sa mohol pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať to bude možné aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vyplýva to z novelizácie niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Legislatívne zmeny poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili.

Zamestnanec by si mal podľa legislatívy testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ. Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, bude sa to môcť kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. "Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napríklad náhrade mzdy, čerpaní dovolenky," uvádza sa v materiáloch k zákonom. Zákon podporilo 84 poslancov, 34 boli proti a jeden poslanec sa zdržal.

Mysleli aj na policajtov, colníkov či vojakov

Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky môže dostať služobné voľno bez nároku na plat. Policajt tiež bude môcť od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Počas krízovej situácie bude možné z dôvodu ochorenia COVID-19 uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta. Okamžite uzatvoriť prevádzku, prípadne jej časť, z dôvodu porušenia nariadených opatrení, bude možné až na 30 dní.

Ochrana zdravotníkov

Legislatívna zmena upravuje aj pokuty v prípade, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Po novom bude možné udeliť sankciu za takéto konanie až do výšky 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur. Za priestupky spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu bude pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.

Podľa nových pravidiel sa tiež pandemická PN od 1. decembra dostane na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie. Poslanci odobrili aj viaceré pozmeňujúce návrhy. Upraví sa napríklad výška sumy úrazového príplatku zdravotníkov tak, aby zodpovedala právnemu stavu mimo krízovej situácie. V zákone sa časovo ohraničí platnosť obmedzení zamestnancov na základe očkovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívneho testu. Platiť bude len do 1. mája 2022. Legislatíva tiež stanovuje, aby vláda upravila podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov.

Návrh Smeru bol odmietnutý, uvažujú, že sa obrátia na ÚS

Opozičný Smer-SD namieta prijatú novelu zákonov súvisiacu s treťou vlnou pandémie, nevylúčil, že sa obráti aj na Ústavný súd (ÚS) SR. Uviedol to predseda strany a expremiér Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii.

"Tento návrh zákona, ktorý bol dnes schválený, je segregačný, obmedzuje základné ľudské práva, zavádza obrovskú nerovnosť," povedal Fico. Doplnil, že počkajú na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ako sa k zmene legislatívy postaví. Predpokladá však, že zákon podpíše a im neostane nič iné, ako sa obrátiť na ÚS.

Poslanci odmietli v piatok návrh uznesenia opozičného Smeru-SD. Ten chcel, aby parlament zaviazal Ústavný súd (ÚS) SR, aby "v záujme predchádzania konfliktom a právnej istoty a stability bez ďalších prieťahov rozhodol o podaní generálneho prokurátora SR z 18. marca 2021, ako aj o ďalších obdobných podaniach".

Smer-SD pripomenul, že okrem vedenia prokuratúry sa na ÚS pre pandemické opatrenia obrátili aj jeho poslanci. Rozhodnutie súdu by podľa nich mohlo prispieť k zmierňovaniu napätia, keďže občania často nesúhlasia s opatreniami vydanými len na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.