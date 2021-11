Situácia je kritická: Hrozí nám humanitárna KATASTROFA! Ak sa nové opatrenia nebudú dodržiavať, sprísnime ich

Minister Vladimír Lengvarský v rýchlosti oboznámil verejnosť aj so základnými číslami. V nemocniciach môže čoskoro skončiť až 3-tisíc ľudí. Ak prekonáme čísla z druhej vlny, môžeme hovoriť o humanitárnej kríze až katastrofe.

VIDEO Premiér Eduard Heger predstavil balík nových opatrení

ZOZNAM opatrení, ktoré prijala vláda

Premiér Eduard Heger predstavil v skratke opatrenia, ktoré prijala vláda a ktoré chcú v parlamente prijať v zrýchlenom konaní. V úvode poďakoval všetkým, ktorí sa nechali zaočkovať. "Dnes môžeme povedať, že pandémia si vyberá svoju daň medzi nezaočkovanými. COVID automat je nastavený správne, ale problémom je, že sa opatrenia nedodržiavajú. Čo sa nedodržiava, to nemôže byť funkčné," uviedol Heger.

Na zhoršovaní pandemických čísel sa podľa premiéra výrazne podpisuje nízka zaočkovanosť i nedostatočná zodpovednosť. Poukázal i na to, že nové pravidlá nevyhnutne odpovedajú na fakt, že tí, ktorí sa starajú o kontrolu opatrení a zvládanie pandémie, sú často nezmyselne a neodpustiteľne napádaní. "Aj preto sprísňujeme pravidlá," zdôraznil Heger upozorňujúc, že nové nastavenie je nevyhnutné aj z hľadiska ekonomiky.

Ak sa tieto opatrenia nebudú dodržiavať, hrozí ďalšie sprísnenie. Kolíková zároveň zdôraznila, že legislatívne úpravy a sprísnenie sankcií smerujú k zvýšeniu ochrany zdravotníkov, rovnako tak má legislatívny rámec umožniť kompetenciu zamestnávateľov pristúpiť k zabezpečeniu oparení, ktoré zamedzia šíreniu vírusu.

Hrozí humanitárna katastrofa! Môžeme prekročiť čísla z druhej vlny

Krátkodobé prognózy hovoria, že do dvoch týždňov bude v slovenských nemocniciach 3000 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 300 si bude vyžadovať podporu umelej ventilácie. Vyhlásil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že ak tento rast nezastavíme, prekročíme maximá z druhej vlny pandémie. To podľa ministra bude viesť k výraznému obmedzeniu až zastaveniu bielej medicíny a k sekundárnym stratám na životoch z nevykonávania zdravotnej starostlivosti.

VIDEO Minister zdravotníctva varuje pred vysokými číslami v nemocniciach

"Naši odborníci a odborníci z iných skupín hovoria o tom a sme s nimi za jedno, že v prípade prekročenia maxima z druhej vlny budeme hovoriť o humanitárnej kríze, nebojím sa povedať, o katastrofe," povedal Lengvarský. Za uplynulý týždeň bolo na Slovensku 52-tisíc testov pozitívnych na COVID. "Do nemocníc sme za posledných sedem dní prijali 2000 pacientov. Z nich 81 percent, teda 1600, bolo nezaočkovaných," povedal minister.

Opätovná výzva premiéra: Poraďte sa s lekárom a ak môžete, dajte sa zaočkovať!

Heger vyzval nezaočkovaných ľudí, aby sa poradili so svojim lekárom a ak môžu, dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Vyzval tiež ľudí, aby sa správali zodpovedne. Predseda vlády poukázal na to, že epidemiologická situácia na Slovensku je vážna. Je však presvedčený, že Slovensko ju zvládne. "Musíme ju zvládnuť a my ju aj zvládneme," ubezpečil premiér.

VIDEO Ministerka spravodlivosti k schváleným opatreniam: Kľúčové je dodržiavať pravidlá, inak fungovať nebudú

"Vyzývam každého, kto bojuje proti tomu, aby sa dodržiavali opatrenia, a by s tým prestal. Ide tu o životy ľudí," povedal. K výzve nezaočkovaným sa pridala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Dovolím si rovnako vyzvať nezaočkovaných, aby sa zaočkovali. Osobitne oni nám pomôžu zachrániť životy. Ak to nezaočkovaná osoba spraví a povie to vo svojej skupine, najviac nám pomôže zachrániť životy iných. Chcem ich poprosiť, aby tak urobili, pretože toto je najúčinnejšia cesta," povedala. Na očkovanie vyzval aj minister zdravotníctva.

Tri kraje prekročili v nemocniciach lokálne maximá

Aktuálne je hospitalizovaných 2400 pacientov a z nich viac ako 200 si vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie. "Na lokálnych maximách sme v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji, pričom viaceré nemocnice kapacity prekonali v porovnaní s druhou vlnou pandémie," podotkol minister. Dochádza k prevozom desiatok pacientov, a to pozemne i letecky.

VIDEO Lengvarský a Kolíková hovorili o detailoch k balíku opatrení, ktoré vláda schválila

Na COVID-19 zomiera podľa šéfa rezortu zdravotníctva na Slovensku aktuálne týždenne 200 ľudí. "Vzhľadom na to, aké máme štatistiky, tu stále máme 700-tisíc ľudí nad 50 rokov nechránených očkovaním. To je veľká skupina ľudí, pre ktorú môže mať šírenie nového koronavírusu fatálne dôsledky," poznamenal Lengvarský.

Ak sa opatrenia nebudú dodržiavať, môžu sa ešte sprísniť... Vylúčený nie je ani lokálny lockdown

Protipandemické opatrenia budú, ako tvrdí, fungovať len vtedy, keď sa budú dodržiavať a keď sa budú ľudia očkovať proti ochoreniu COVID-19. Opatrenia z COVID automatu nie sú podľa ministra dodržiavané, nevylučuje preto ešte ich ďalšie sprísnenie, rovnako nevylúčil ani zavedenie lokálneho núdzového stavu.

Od pondelka 15. novembra bude väčšina okresov v čiernej fáze

"Prípadné lokálne lockdowny sú otázkou ďalšieho vývoja. Záleží na tom, či sa bude situácia zhoršovať," povedal minister Lengvarský k ďalšiemu potenciálnemu sprísňovaniu opatrení. "Opatrenia budú fungovať, keď sa budú dodržiavať a keď sa budeme očkovať," dodal minister.

Zamestnávatelia budú kontrolovať COVID pasy

Na základe uznesenia vlády by malo byť možné uložiť povinnosť zamestnávateľom, aby podmieňovali vstup na pracovisko zamestnancom, ktorí majú splniť určité podmienky COVID pasu, teda sú očkovaní, testovaní alebo ochorenie prekonali. Právna úprava sa má týkať všetkých zamestnancov, ktorí sú v štátnom aj súkromnom sektore.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Testovanie zamestnancov pre vstup na pracovisko štát nenechá len na zamestnávateľoch, ubezpečil premiér. Avizoval, že bližšie informácie predstavia v priebehu pár dní. Heger poznamenal, že vláda pristupuje ku krokom, aby mohla ekonomika fungovať. "Nechceme, aby bola poškodzovaná ekonomika z hľadiska COVID-u," vyhlásil. Preto bude podľa jeho slov vláda triezvo pristupovať aj k opatreniam, ktoré budú môcť ekonomiku ďalej ťahať a budú ju otvárať pre očkovaných.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková priblížila, že návrhom zákona dávajú nástroj zamestnávateľom na to, aby sa mohli legitímne opýtať zamestnancov na ich COVID pas. Kolíková ozrejmila, že zákon je napísaný tak, aby bol účinný dňom vyhlásenia, čo môže byť podľa nej teoreticky už v piatok (12. 11.).

"Potenciálne od piatku, od soboty, zamestnávatelia budú mať právo zistiť, aký je stav na pracovisku, zorganizovať na základe toho prácu," opísala ministerka. Dodala, že v pondelok následne môže zasadnúť vláda a na základe odporúčania ministra zdravotníctva prijme uznesenie a stanovia sa podmienky pre vstup na pracovisko. OTP podmienky pre vstup na pracovisko by podľa jej slov mali mať tie najhoršie okresy. O vládnom návrhu týkajúcom sa pandemických opatrení budú poslanci parlamentu rokovať od štvrtka od 9.00 h.