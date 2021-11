Táto chyba vás stojí veľa peňazí: Zmeňte prístup a porazte infláciu

BRATISLAVA - Inflácia. Slovo, ktoré sa v posledných mesiacoch skloňuje veľmi často. A má aj konkrétny dosah na vaše peňaženky a úspory. Týka sa to najmä tých, ktorí si dlhodobo držia peniaze na bežnom účte. Prezradíme vám, ako si môžete vypočítať, koľko peňazí ste stratili, ak vám úspory iba kdesi „ležali“, a tiež, ako to môžete zmeniť.

O koľko peňazí vás pripraví inflácia?

Vravíte si, že za tých pár eur sa vám neoplatí rozmýšľať o investovaní, veď sporenie na účte je aj tak najpohodlnejšie. Možno vás prekvapí, aký veľký kus úspor dokáže inflácia odhryznúť. Predstavte si, že od roku 2016 máte na účte odložených 20-tisíc na nové auto, ktoré si chcete kúpiť tento rok. Koľko ste pre infláciu stratili? Takmer 2-tisíc eur, čiže skoro desatinu úspor!

Odborníci z Tatra banky na tento účel naprogramovali špeciálnu inflačnú kalkulačku. Je to čarovne jednoduché – napíšete, aké vysoké máte úspory a odkedy vám ležia na účte, a zistíte, o koľko sa za dané obdobie znížila ich kúpna hodnota. Sami viete, o koľko je dnes napríklad len taký obed v reštaurácii drahší ako pred piatimi rokmi.

Ak sa však rozhodnete investovať, získate potenciál porážať infláciu. To znamená, že vaše peniaze môžete nielen uchrániť pred znehodnotením, ale môžu vám postupne zarábať navyše.

Riešením je investovanie

Ak si myslíte, že jedinou alternatívou k sporiacim účtom je zložité študovanie zákonov Wall Street a následné investovanie, máme pre vás dobrú správu. Dnes je totiž investovanie skoro také jednoduché ako sporenie na bežnom účte. Pravidelné a dlhodobé investovanie je progresívnou formou investičného sporenia, keď vaše peniaze pracujú a zarábajú samy.

Vďaka tomu si môžete rýchlejšie našetriť na svoje sny alebo si pripraviť financie na očakávané výdavky. Investovanie je najlepším riešením, ako zabezpečiť svoju budúcnosť, budúcnosť svojej rodiny a aj dôchodok. Môžete si vďaka nemu dokonca časom vybudovať finančnú slobodu. Všetko závisí iba od toho, kedy začnete, koľko a ako dlho budete investovať.

Rôzne možnosti

Príležitostí, ako a kam investovať peniaze, je v súčasnosti veľa. Bežný človek však spravidla nemá dostatočné znalosti, skúsenosti či kapitál, aby zvládol nástrahy finančných trhov. Preto vznikli podielové fondy. Tie sú najjednoduchšou a najobľúbenejšou cestou, ako sa dopracovať k výnosom. Riziko sa v nich znižuje vďaka diverzifikácii, keďže si v podstate kupujete podiel na celom trhu.

Nepotrebujete finančné vzdelanie ani dennodenné sledovanie trhu. Stačí sa iba rozhodnúť začať. Vyberiete si fond a stanovíte si mesačnú sumu, ktorú budete pravidelne investovať. O všetko ostatné sa postarajú odborníci, ktorí tieto investičné produkty spravujú. Ak máte peniaze navyše, môžete, samozrejme, zainvestovať aj jednorazovo. V takom prípade je však zmysluplné rozložiť väčšiu investíciu na menšie celky. Napríklad na tri časti zainvestované v trojmesačných rozstupoch. Znížite tak riziko nesprávneho načasovania investície.

Jednoduchý návod, ako začať

Podielové fondy odbremeňujú sporiteľov od sledovania vývoja trhov v maximálnej možnej miere. Pre každého, kto chce byť pri investovaní úspešný, pripravila Tatra banka zaujímavú pomôcku. Ide o sériu videí, ktoré rozplynú aj tie posledné pochybnosti o investovaní. Volajú sa Investičná sedmička.

Prehľadné a krátke videá vysvetľujú 7 základných princípov, ktoré ľuďom pomôžu pri investovaní. Nájdete tu všetko od rád pre výber správneho fondu cez odpovede na otázky, prečo má zmysel investovať pravidelne, až po to, ako sa pri investovaní vyhnúť panike.

Mimochodom, ak si investičné sporenie otvoríte v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo cez internetbanking do konca novembra, budete zaradení do žrebovania o 300 eur a viac ako sto peňažných výhier. Samotné investovanie vám v dlhodobom horizonte môže priniesť ešte oveľa viac. Stačí sa len rozhodnúť, zvoliť sumu, fond a nechať to na expertov.

