Hlasovaním o reforme národných parkov by mohlo podľa Šíbla dôjsť k patovej situácii

Jaromír Šíbl

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Hlasovanie o reforme národných parkov sa rozhodli predkladatelia návrhu presunúť preto, lebo jeho utorkový výsledok by mohol viesť k patovej situácii. Vyplýva to zo stanoviska predkladateľa reformy Jaromíra Šíbla, ktoré TASR poskytlo tlačové oddelenie envirorezortu. Čas získaný presunutím hlasovania na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom 23. novembra chcú predkladatelia využiť na získavanie podpory pre návrh.