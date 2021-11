KORONAVÍRUS Konzílium odborníkov odporúča dodržať zákaz konania osláv v čiernych okresoch

BRATISLAVA - V čiernych okresoch by sa mal dodržiavať zákaz konania vysokorizikových aktivít, ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia a spoločenské večere. Pripomína to konzílium odborníkov v rámci návrhu opatrení, ktoré majú pomôcť zvládnuť zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku.

Podľa aktuálnych opatrení vyplývajúcich z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR platí v čiernych okresoch zákaz organizovať svadby, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania, a to pre všetky režimy. Teda pre režim základ, OTP i zaočkovaní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Odborníci tiež v čiernych okresoch navrhujú obmedziť pohyb pre nezaočkovaných. Školám s výrazným počtom tried v karanténe by odporučili ukončiť prezenčnú výučbu. Zvážili by tiež povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov.