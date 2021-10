Doležal chce počkať, kým otvoria zvyšné úseky D4/R7: Potom bude hľadať riešenia

Minister dopravy Andrej Doležal

BRATISLAVA - Počkáme, kým sa otvoria zostávajúce úseky bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, dopravná situácia sa stabilizuje, a potom budeme hľadať v spolupráci so samosprávami a políciou riešenia na uľahčenie dopravy v Bratislave. Po pondelkovom stretnutí so zástupcami dotknutých bratislavských mestských častí, obcí pri Bratislave i dopravnej polície to povedal minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).