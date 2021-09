Nultý obchvat nemôžeme považovať za hotový: Je potrebné dokončiť križovatku Prievoz

"Na štvrtkovom (23. 9.) rokovaní so zhotoviteľom a Prezídiom Policajného zboru sme žiadali, aby v čase otvorenia nových úsekov R7 bola už hotová aj jej najdôležitejšia časť - mimoúrovňová križovatka Prievoz pod Prístavným mostom, tzv. rondel. Práve tu sa má obrovské množstvo vozidiel z novej rýchlostnej cesty rozložiť do bratislavských ulíc a na existujúci obchvat diaľnice D1," uviedol Vallo.

Táto križovatka podľa neho stále dokončená nie je a niektoré zjazdy a prepojenia, napríklad odbočenie z D1 od Senca na Bajkalskú ulicu, z Bajkalskej na Prístavný most do Petržalky a priame prepojenie zo Slovnaftskej na Petržalku, stále nefungujú. "Do avizovaného nedeľného (26. 9.) otvorenia obchvatu podľa všetkého ani fungovať nebudú. Hovoríme to teraz v predstihu, aby sme nedopadli ako s už legendárnym prepojením diaľnic D1 a D4," poznamenal primátor.

Zhotoviteľ podľa Valla už medzičasom informoval, že samotnú R7 nestíha spustiť spolu s novými úsekmi D4, ktoré sa majú spúšťať od nedele. "Naďalej však platí, že pred skorým otvorením chýbajúcich úsekov R7 navrhujeme uprednostniť skoré dokončenie a otvorenie všetkých vetiev križovatky Prievoz, aby sa Prístavný most a jeho okolie nestalo pre vodičov ešte väčšou nočnou morou, ako je dnes," upozornil šéf bratislavskej samosprávy.

Výrazné meškanie spôsobuje motoristom značné problémy

Spustenie nájazdov križovatky, ako tvrdí, už aj tak výrazne mešká, čo spôsobuje motoristom aj obyvateľom hlavného mesta značné problémy. "Trpí križovatka Bajkalská - Prievozská, ale napríklad aj Prístavná ulica pre uzavretý nájazd z Bajkalskej na Prístavný most do Petržalky. Otvorenie obchvatu a napojenie vysokokapacitnej R7 na nedokončený rondel môže situáciu ešte zhoršiť," vysvetlil Vallo.

Posledné úseky projektu D4/R7 sa budú otvárať postupne. V nedeľu sa otvorí 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. Nasledovať by malo otvorenie zvyšku rýchlostnej cesty R7 a ďalšieho úseku D4.