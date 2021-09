KORONAVÍRUS Dáta bez pátosu dvíhajú varovný prst: Nové prírastky prípadov, nečakaný skokan medzi okresmi!

Archívne video

Dáta bez pátosu sa sústredili na okresy, ktoré najviac narástli za posledných 7 dní a tiež na tie, ktoré sú na tom veľmi dobre a ktoré horšie. "Treba pozerať na regióny a nie len na konkrétny okres," pripomínajú analytici. Z prvotnej mapy je vidieť značný nárast v prípade Brezna a Revúcej, no vzápätí nám padne zrak na západ krajiny.

Čo sa to deje v Pezinku?

Situácia sa síce komplikuje za Tatrami, na Orave a Kysuciach, no dobre na tom nie je ani Gemer, Brezno či Detva. Je tu ale nepríjemný nárast, a to na západe. "Pezinok je skokan týždňa ale narástol skoro z nuly," varujú analytici, kde je okres Pezinok takým skokanom, že zmenil farebný nárast na najvyššiu, čiernu farbu.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Východ riskuje

Nízky nárast na niektorých miestach na východe je síce na prvý pohľad pozitívna správa, no analytici hneď kritizujú dôvod, prečo tomu tak je. "V Snine na východe sa netestuje. Tam to vzdali a to je cesta k pohode," dodali analytici so sarkazmom.

Potom Dáta bez pátosu dodali, že na tieto čísla by sa skôr mali pozrieť štátni predstavitelia a hygienici. "Je to len taký prvý nástrel pri nízkych číslach. Neplašte sa, toto je materiál skôr pre hygienikov, aby zistili, že takmer všade je všetko OK a pár regiónov kazí celoslovenský priemer," upokojujú občanov.