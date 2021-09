Poslanci Národnej rady majú rokovať o viacerých novelách z dielne rezortu školstva

Novela má zaviesť inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom je podporiť vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania by mohli vstúpiť aj centrá pre deti a rodiny a tiež subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovatelia sociálnych služieb.

Plénum by tiež malo rokovať o dvoch novelách, ktoré majú smerovať k transformácii Slovenskej akadémie vied (SAV). Popoludní majú poslanci na programe novelu zákona o štátnom občianstve, ktorá hovorí, že podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu by sa mohli zmierniť. Rokovanie o nej sa viackrát presúvalo. V utorok by sa mali poslanci dostať aj k rokovaniu o vládnom návrhu zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorý je v druhom čítaní.