Bývalý šéf SIS Pčolinský: Ministerstvo vnútra by mal riadiť premiér Heger!

Minulý týždeň vo väzbe skončili vyšetrovatelia tímu Očistec. Kedy sa vojna v bezpečnostných zložkách začala? A čo ju môže ukončiť? Rozprávali sme sa s bývalým riaditeľom SIS Vladimírom Pčolinským, ktorý sám skončil vo väzbe a koncom augusta mu Generálna prokuratúra SR zrušila všetky obvinenia.

Kedy „vojna“ začala a čo bolo jej spúšťačom?

Podľa môjho názoru mala najprv charakter studenej vojny, nebola otvorená. Som presvedčený, že začala nástupom Petra Kovaříka na post prezidenta Policajného zboru. Práve počas jeho pôsobenia začali eskalovať dlhodobé vnútorné konflikty, ktoré boli na jednej strane vo vnútri Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a tiež medzi rôznymi útvarmi, zložkami Policajného zboru.

Viete určiť z vášho pohľadu nejaké konkrétne obdobie?

Bolo to v čase, keď si jednotliví funkcionári začali ísť po krku formou trestných konaní. Ak robíte personálnu politiku v bezpečnostných zložkách s využívaním nástrojov trestného konania, vždy to eskaluje do väčšieho a väčšieho napätia, konflikt sa zväčšuje.

Boli ste ako riaditeľ tajnej služby, resp. SIS od začiatku súčasťou tejto vojny?

Nie. Vo vnútri služby sme takéto konflikty nemali. Buď urobíte poriadok na začiatku, alebo sa vám to potom vymkne z rúk. Vždy som sa snažil tomu predchádzať. Ľudí som spájal, nie ich štval proti sebe. A čo sa týka ostatných zložiek, mali sme naozaj veľmi dobrú spoluprácu s NAKA, s vedením ministerstva vnútra, s Vojenským spravodajstvom a aj s Kriminálnym úradom finančnej správy. Mali sme výborné vzťahy so všetkými osobami určenými na kontakt s nami.

Podľa medializovaných je dnes informácií SIS súčasťou vojny v bezpečnostných zložkách. Je zaradená do „skupiny“ Generálnej prokuratúry a Inšpekcie ministerstva vnútra. To znamená, že nové vedenie ju zatiahlo do tejto vojny?

Nemyslím si to. Skôr to vidím ako hybridnú vojnu. Viac to má charakter toho, že na SIS útočia politici a niektoré médiá, ako keby sa služba do nejakého konfliktu reálne zapojila.

A zapojila?

Na základe toho, čo vidím, sa mi to tak nejaví.

Súvisí vojna v bezpečnostných zložkách s vaším zadržaním alebo až s vaším prepustením?

Myslím si, že môj prípad bol len jedným z viacerých, ktoré sú súčasťou toho konfliktu. Ani so začiatkom, ani s koncom môjho väzobného stíhania to priamo nesúviselo. Skôr si myslím, že som bol jedným z katalyzátorov, že sa nejaké procesy začali diať.

Minulý týždeň inšpekcia ministerstva vnútra zadržala vyšetrovateľov najzávažnejších káuz Jána Čurillu, Pavla Ďurku a ďalších dvoch. Ide o vyšetrovateľov z tímu Očistec. Čakali ste takýto záver prebiehajúcej vojny?

Otázkou je, či je toto nejaký záver. Tým, že nepoznám vyšetrovací spis a neviem, aké informácie boli nazhromaždené po 11.marci (deň, keď bol zadržaný pozn. red.), nemal som možnosť niečo očakávať, predvídať nejaký vývoj.

Čo si myslíte o práci zadržaných vyšetrovateľov?

Nepoznám ani jedného z nich. Jediný, koho som videl, bol pán Čurilla, ktorý ma prišiel zadržať o piatej ráno so zásahovou skupinou NAKA. To bol môj jediný kontakt. Neviem sa preto k ich práci vyjadriť.

Je to pre vás zadosťučinenie?

Nie. Ak policajt ide do väzby, je to smutné. V prípade, že súd na to videl dôvody, nemám k tomu čo povedať.

Celý týždeň sa v politických kuloároch šepká, že rovnako zadržaní majú byť aj minister vnútra Roman Mikulec a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ten sa už vyjadril, že počíta s tým, že si prídu aj po neho...

Tiež som to viackrát počul. Neviem, do akej miery by sa tieto informácie mali zakladať na reálnom základe. Nepoznám žiadnu dôkaznú situáciu v prípadnej veci, kedy by k takýmto invazívnym úkonom mohlo prísť. Neviem sa preto k tejto téme vyjadriť.

Viete si predstaviť, že najprv je zadržaný šéf SIS, potom minister vnútra a špeciálny prokurátor. To je aký obraz o našej krajine?

Ten obraz je hrozný.

Už teraz?

Áno. Už teraz je hrozný. Celé sa to dá škaredo označiť podľa historického seriálu Vojna volov. Bolo by naozaj zlé, keby to pokračovalo ďalej.

Kedy sa vojna v bezpečnostných zložkách podľa vás skončí? Resp. čím by sa dala ukončiť?

Myslím si, že tento konflikt, ktorý sa zjavuje v rôznych inštitúciách a v ich vnútri, by sa mohol skončiť, ak by prišlo k výmene na poste ministra vnútra. Keď na tento post nastúpi človek, ktorý má vážnosť, rešpekt. Následne by sa mohli upraviť aj vzťahy vo vnútri prokuratúry.

Minister Mikulec pravidelne čelí v parlamente odvolávaniu zo strany opozície. Ak by ste boli poslancom, podporili by ste ho vo funkcii?

Je to hypotetická otázka, nie som poslanec.

Už ste naznačili, čo si o ňom myslíte. Skúste to rozvinúť.

Vidíte, do akej situácie sa dostali bezpečnostné zložky. A najmä tie, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Povedal by som k tomu len toľko... Vzhľadom na vážnosť situácie si myslím, že ideálnym kandidátom na riadenie ministerstva vnútra je premiér Eduard Heger. Zároveň by však mal zostať premiérom. Práve on by si mal zobrať pod patronát usporiadanie pomerov na ministerstve vnútra. Ak považujú riešenie situácie za tak závažné, treba to okamžite vyriešiť. Rovnako vidím ďalších potenciálnych kandidátov na post ministra vnútra, ktorí by mohli vyriešiť zlú situáciu.

Koho myslíte?

Poslanec Gábor Grendel, štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar alebo štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Všetci majú s rezortom vnútra reálne skúsenosti a sú v ňom dobre zorientovaní.

Na jednom blogu sa objavili informácie, že OČTK majú k dispozícií súdom odobrené odposluchy oboch pánov, ako vraj riadili činnosť zadržaných vyšetrovateľov. Čítali ste odposluchy? Čo to znamená? Sú podľa vás skutočné? Kto ich robil?

Nečítal som tento blog. Videl som však uniknuté obvinenia, kde boli nejaké pasáže z priestorových odposluchov. Toto je jediná vec, ktorú som čítal. Z toho, čo tam je, tak preukázateľne išlo o legálne odposluchy schválené okresným súdom v Bratislave a robil ich úrad inšpekčnej služby. Obsah je podľa môjho názoru dosť závažný. Obvinení vyšetrovatelia nevedeli, že ich nahrávajú. Úplne voľne rozprávali, ako „napasovať“ niektoré trestné činy na konkrétne osoby. A to buď do príslušnosti špeciálnej prokuratúry, alebo aby vedeli čo najviac ľudí začleniť do trestných konaní. Nie sú v poriadku vyjadrenia, že najprv si „vymyslíme“ skutok a potom „dorobíme“ úradné záznamy, alebo „dozháňame“ dôkazy. Najprv predsa musia mať reálne podklady a potom môžu špekulovať, či urobia zločineckú skupinu alebo to bude korupcia. Vyfabrikujeme si skutok a potom dorábame dôkazy ex post? Z jednej tej diskusie to vyplynulo. Jeden z vyšetrovateľov mal dokonca povedať, že to je aj na neho priveľa.

Poznáte vášho nástupcu v SIS? Komunikujete s ním?

Áno, poznám sa s ním. Po tom, ako som 18.3. skončil služobný pomer v SIS, nemám dôvod ďalej komunikovať s funkcionármi alebo radovými príslušníkmi služby.

Premiér Heger zvolal Bezpečnostnú radu a zriadil pracovnú skupinu. Tá má podľa premiéra vrátiť dôveryhodnosť a obnoviť dôveru v právny štát. Má táto skupina v tomto excitovanom období zmysel? Ukončí táto skupina vojnu v bezpečnostných zložkách?

Myslím, že sa to neskončí. Nie je to o nastavení systému, ale vždy o konkrétnych ľuďoch, ktorí v systému sú. Môžete vymyslieť najdokonalejší systém a nebude vám fungovať, lebo ľudia nebudú buď vedieť spolupracovať alebo aspoň zmysluplne komunikovať. Na druhej strane viete aj v pomerne zlom systéme dosahovať dobré výsledky, ak tam máte dobrých ľudí.

Predseda Sme rodina sa odmietol za svoju stranu na práci tejto skupiny zúčastňovať a hovoril o „Čurillovskej mafii“, neskôr už použil výraz „nová mafia“. Na akej strane je Sme rodina, ktorá vás nominovala do funkcie riaditeľa SIS?

Nechcem hovoriť za Sme rodina, keďže nie som členom, ale tak ako to čítam z vyjadrení, Sme rodina nechce stáť na strane nikoho. Sme rodina tvrdí, že keď tu bola nejaká mafia, tak nechce, aby vznikla ďalšia, ibaže krajšie „ospevovaná“ v médiách. Tu nemôže platiť, že „účel svätí prostriedky“, alebo „keď sa rúbe les, lietajú triesky.“ Pretože tieto „triesky“ sú živí ľudia.

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

