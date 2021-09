KORONAVÍRUS Je tu obávaný fenomén, ktorý bol zrejme len otázkou času: Na východe sa šušká o falošnom očkovaní!

PREŠOV - Niektorí zrejme očakávali, že sa to bude stávať, no teraz je to už realita. Takzvané "falošné očkovanie" s potvrdením podanej látky, hoci ju pacient nedostal, sa malo objaviť na východnom Slovensku. Zdravotná sestra jednoducho mala vystaviť pacientovi potvrdenie o podaní vakcíny od firmy Pfizer, no ten ju vôbec nedostal. Všetko teraz preveruje polícia. Podľa košickej župy ide zrejme o hoax.

Správu o takomto prípade priniesol regionálny denník Korzár. "Evidujeme zatiaľ jedno trestné oznámenie poukazujúce na možné spáchanie trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie podľa § 352a Trestného zákona,“ povedal denníku vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.

Ten ešte dodal, že podnet stále preverujú, a preto nie je možné zatiaľ podávať bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu dokazovania alebo procesných úkonov. V rámci východného Slovenska košická polícia dodala, že na rozdiel od kolegov z Prešova podobný prípad nezaznamenala.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong

Lekárka hovorí, že problém je skutočný a je ich viacero

Svoje k tomu mala čo povedať aj istá lekárka z okolia Rožňavy. Okres je pritom červený a čoskoro už bordový a patrí k najhorším na Slovensku, čo sa týka počtu nakazených aj zaočkovaných. Doktorka potvrdila, že o probléme vie a prípadov je dokonca viacero.

"Viem o takýchto prípadoch. Problémom je najmä to, že na Slovensku sú antivaxeri aj medzi lekármi. Poznám dokonca prípad, kedy lekár vyhodil sestričku, pretože on je veľký antivaxer a nezhodovali sa v názoroch na očkovanie. Nemôžu už spolu komunikovať,“ hovorí doktorka, ktorá chcela radšej z bezpečnostného hľadiska zostať v anonymite.

Lekárku mrzí, že lekári pristupujú k rozdávaniu potvrdení o vakcinácii bez skutočného zaočkovania, a považuje to za istú formu korupcie. "Očkovanie najmä v ambulancii je veľmi mravčia práca a takéto prípady to ešte zhoršujú. Snažila som sa už niektorých pacientov na očkovanie presvedčiť a vysvetľovať im výhody, ktoré z toho vyplývajú. Ale keď je niekto presvedčený, že vakcínu nechce, nemá to zmysel," láme palicu nad situáciou doktorka.

Risk je na oboch stranách, varuje ministerstvo

Podľa ministerstva zdravotníctva ide v prípade falošných očkovaní predovšetkým o otázku profesionálnej cti, etiky a zodpovednosti lekára, aby nevydával falošné potvrdenia o očkovaní. Riziko pritom hrozí obom stranám - lekárovi aj pacientovi. "V prípade, ak by tak lekár napriek tomu urobil, bolo by možné ho sankcionovať na základe viacerých právnych predpisov, resp. skutkových podstát. Lekárovi by hrozilo disciplinárne opatrenie zo strany Slovenskej lekárskej komory a uloženie pokuty za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie až do výšky 9 958 eur. Mohol by čeliť aj trestnému stíhaniu za falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie, prípadne za iný trestný čin, napríklad prijímanie úplatku,“ ozrejmuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Problém môže mať následne aj pacient. "Napríklad pokiaľ by zamestnávateľovi predložil nepravdivý doklad o očkovaní, môže to byť klasifikované ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Prípadne ak by sa takýmto dokladom preukázal v zahraničí, môže byť stíhaný príslušnými tamojšími orgánmi," dodala Eliášová.

Košický kraj hovorí, že ide zrejme o hoax

V tejto otázke bol oslovený aj Košický samosprávny kraj, pod ktorý patria aj veľkokapacitné očkovacie centrá patria na východe v mestách ako Michalovce, Spišská Nová Ves či Košice. Zo všetkých spomenutých je však v prevádzke už len to košické. Tamojšia župa sa voči týmto informáciám a podozreniam ohradzuje. "Ide zrejme o hoax,“ odpovedala na otázky o takýchto prípadoch hovorkyňa župy Anna Terezková.

Zdroj: TASR - František Iván

Podľa nej to ani nie je možné, pretože v žiadnom z krajských očkovacích centier nie je vydávané potvrdenie o očkovaní bez podania očkovacej látky. "V prípade, ak sa pacient odmietne dať zaočkovať, nie je mu vydané ani potvrdenie. V jednom prípade sa stalo, že pacient chcel odcudziť potvrdenie o očkovaní ešte pred vakcináciou, toto potvrdenie však bolo znehodnotené a nové mu nebolo vydané," dodala Terezková.