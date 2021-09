ONLINE Na svätú omšu prišlo viac ako 50-tisíc ľudí: Opatrenia sa nedodržiavajú, rozostupy sú malé

BRATISLAVA/ŠAŠTÍN – Je to tu. Posledný deň cesty pápeža Františeka na Slovensku prebehne vo veľkom – v Šaštíne bude slúžiť omšu. Počas uplynulých troch dní mal program mimoriadne nabitý, okrem Bratislavy navštívil aj Košice a Prešov, kde sa stretol aj s rómskou komunitou a mladými ľuďmi. Krátko popoludní svoj program skončí a vráti sa naspäť do Vatikánu.

pápež František v nedeľu prišiel na Slovensko na oficiálnu návštevu

pondelok strávil v hlavnom meste, kde navštívil viacero posvätných miest a stretol sa s prezidentkou, predstaviteľmi vlády a predsedom parlamentu

pápež František strávil utorok na východnom Slovensku, svoj program začal v Prešove, neskôr sa presunul do Košíc a navštívil aj Luník IX.

Počas sviatku Sedembolestnej panny Márie pápež odslúži svätú omšu v Šaštíne a krátk popoludní sa presunie na letisko na rozlúčkový ceremoniál a odletí naspäť do Vatikánu. VIDEO Svätá omša pápeža Františka v Šaštíne 11:37 Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský sa na záver svätej omše v Šaštíne poďakoval Svätému Otcovi Františkovi za jeho apoštolskú cestu na Slovensku. Vyjadril mu vďaku, že slávil v stredu najsvätejšiu Eucharistiu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Poukázal na to, že pápež v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery a teraz bude už len na nás, ho udržať. "Je to veľká pocta a radosť pre národnú mariánsku svätyňu, pre Bratislavskú arcidiecézu a pre celú našu vlasť. Sme veľmi šťastní, že sme pod vaším vedením mohli vyjadriť našu veľkú úctu a lásku našej nebeskej Matke," povedal Zvolenský. Zároveň Svätému Otcovi poďakoval za to, že popri svojich povinnostiach prijal pozvanie a prišiel na Slovensko. "A že ste zostali s nami až do slávnosti Panny Márie Sedembolestnej, ako ju voláme v našej tradícii," povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska. Zdroj: SITA/Martin Medňanský 11:33 "Ponesiem Vás všetkých v srdci," povedal pápež František na záver, následne za potlesku ľudí odišiel. "Drahí bratia, sestry, nastal čas rozlúčiť sa s vašou krajinou. Pri tejto eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu, spoločným slávením dôležitého náboženského i štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie," povedal pápež zhromaždeným veriacim. 11:29 Pápež František sa na záver poďakoval všetkým, ktorí organizovali priebeh svätej omše, rovnako aj prezidentke Zuzane Čaputovej za pozvanie. Následne k soche panny Márie položil zlatú ružu. Organizátori ľuďom v sektoroch povedali, aby na svojich miestach zotrvali až do odchodu pápeža z pútnického miesta. Zdroj: SITA/Martin Medňanský 11:27 Arcibiskup Stanislav Zvolenský predniesol poslednú modlitbu, po ktorej zaznel potlesk ľudí. 11:20 Zelená vlna na sociálnej sieti informuje o obmedzeniach v súvislosti s presunom pápeža. #PAPEZ - UZÁVERA: Na D2 je v súvislosti s pápežom uzavretý hraničný priechod Brodské - Břeclav v smere na Slovensko pre všetky vozidlá; od 11:30 uzavrú aj celú diaľnicu od Kútov až po Bratislavu. — Zelená vlna (@zelenavlna) September 15, 2021 VIDEO Svätý Otec sa zvítal s návštevníkmi svätej omše v Šaštíne

11:10 Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska - prišlo v stredu na svätú omšu s pápežom Františkom do Šaštína viac, ako 50 000 ľudí. Pápež ju slávil na záver štvordňovej pastoračnej cesty na Slovensku. Informuje o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

11:06 Medzi sektormi sa už nachádzajú kňazi, ktorí pútnikom rozdávajú eucharistiu. Tú im pokladajú do rúk.

11:01 Zaznieva modlitba Otčenáš, ktorú spieva 150-členný spevácky zbor v latinčine.

10:46 Vybraní veriaci doniesli pápežovi dary.

10:40 Počas svätej omše zaznela aj prosby veriacich. Tie čítali okrem slovenčiny aj v angličtine, nemčine či rómčine. V nich prosia Boha za rôzne potreby. Modlia sa napríklad aj za predstaviteľov štátu.

10:35 Panna Mária je pre slovenský národ vzorom viery, ktorá kráča po ceste a nie je statická. Vyhlásil to pápež František počas homílie, ktorú predniesol v stredu počas sv. omše v Šaštíne. Poprosil Slovákov, aby zostali na ceste. Dnešné Slovensko zároveň podľa pápeža potrebuje prorokov, ktorí svojím životom ukážu krásu Evanjelia a nastoľujú dialóg. Pápež tiež vyzýva k súcitnej viere, ktorá je solidárna s núdznymi.

10:25 Napriek výzvam hygienikov a organizátorov počas kontroly na vstupných bránach pútnici v sektoroch nedodržiavajú opatrenia, niektorí nemajú nasadené rúško, rozostupy sú malé.

10:20 Prvé čítanie počas sv. omše čítal herec Štefan Bučko, druhé čítanie rovnako herec - Ján Gallovič.

10:04 V stredu, posledný deň svojej návštevy Slovenska, daroval pápež František Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde bol ubytovaný, pamätnú medailu a mozaiku so svojím erbom. Medaila patrí medzi tradičné symbolické predmety spojené s apoštolskými cestami pápežov. "Slúži ako dar Svätého Otca pre vybrané osoby, s ktorými sa stretne, i ako pamiatka pre históriu," priblížila Kancelária biskupov Slovenska (KBS). Rovnakú medailu dostala pri stretnutí s pápežom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

10:00 Svätá omša začala.

VIDEO Tisíce ľudí prišlo na svätú omšu pápeža do Šaštína

09:54 Zo sakristie už prichádza sprievod, ktorý priniesol na oltár Evanjeliumpodľa Lukáša. Následne k oltáru prišiel aj Svätý otec.

09:40 Pôvodne sa mal pápež pred svätou omšou stretnúť s biskupmi s národnej bazilike, kde sa mali spolu pomodliť bez prítomnosti médií. Namiesto toho išiel Svätý otec rovno do sakristie, kde sa prichystá na omšu.

09:37 Do Šaštína prišli aj traja najvyšší ústavní činitelia – prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár a premiér Eduard Heger. Na mieste sú aj ďalší politici a členovia vlády, napríklad aj minister financií Igor Matovič.

09:20 Svätý Otec sa medzi pútnikmi presunul v papamobile po celom priestranstve. Prítomných pozdravil a požehnal. V areáli ho vítali ľudia potleskom a mávaním najmä vatikánskych či slovenských vlajok. V Šaštíne vidieť aj ľudí z iných krajín, napríklad zo susednej Českej republiky.

09:10 Svätý Otec František prišiel v stredu ráno do Šaštína. Ide o posledný deň jeho apoštolskej cesty na Slovensku. Pred svätou omšou, na ktorej odznie homília od hlavy katolíckej cirkvi, sa stretne ešte s biskupmi.

09:03 Policajti na sociálnej sieti informovali, že prví pútnici prišli do Šaštína krátko po 22. hodine, kedy sa otváral areál. "Doterajší priebeh je pokojný," uviedli na sociálnej sieti.

08:50 Už krátko po 6. hodine ráno boli v Šaštíne desaťtisíce ľudí, ktorí prišli na svätú omšu. Na pokojný priebeh podujatia dozerajú policajti, na mieste sú aj dobrovoľníci, ktorí sú označení reflexnými vestami a usmerňujú ľudí.

Na priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne už tisícky pútnikov očakávajú pápeža Františka. Prichádzali od skorých ranných hodín, od stretnutia očakávajú povzbudenie a tešia sa, že uvidia hlavu katolíckej cirkvi naživo. "Videl som naživo Jána Pavla II., tak by som rád videl naživo aj pápeža Františka," povedal Pavol, ktorý prišiel na stretnutie do Šaštína z okolia Šurian. Ako dodal, cesta aj vstupy na podujatie boli bezproblémové.

S autobusom prišli na stretnutie aj ďalší farníci zo Šurian. Jednou z nich je učiteľka náboženstva Alžbeta. "Odchádzali sme o 2.30 h spred farského kostola a cesta bola príjemná, bola v dobrej atmosfére, pretože sa všetci tešíme, že nás príde Svätý Otec požehnať," uviedla. Zároveň podotkla, že každý človek potrebuje povzbudenie. Cestu pápeža Františka na Slovensko označila za veľký prínos. Zuzana prišla takisto zo Šurian. "Veľmi sa teším a pevne dúfam, že ma to viac posunie bližšie k Bohu a budem vidieť pápeža. Je to Boh na zemi, on je jeho najvyšší zástupca, bola som aj na Jánovi Pavlovi II. a nenechám si ujsť ani toto," povedala.

Pápež František podľa nej prišiel na Slovensko, pretože vidí potrebu, aby prišiel a povzbudil nás. "Na Slovensku sme veľmi zlí a musíme sa polepšiť. A myslím si, že toto nám pomôže. Keď sa každý aspoň trošku polepší, už to bude lepšie. Veľmi zlý svet žijeme," doplnila. Iveta z okolia Bánoviec nad Bebravou prišla o pol tretej. "Očakávam radosť, posilnenie, naplnenie mojej túžby vidieť Svätého Otca na vlastné oči. Očakávam radosť aj zo všetkého, čo sa tu deje, očakávam, že sa niečo zmení," opísala svoje pocity.

Z východného Slovenska prišla pútnička z Humenného, ktorá do Šaštína dorazila krátko po štvrtej hodine ráno. "Od stretnutia s pápežom očakávam pokoj v duši. Takýto zážitok zažiť je niečo úžasné," povedala. Svätá omša v Šaštíne začne o 10.00 h. Na podujatie sa podľa organizátorov zaregistrovalo približne 45 000 účastníkov, z toho 437 hendikepovaných, 5981 detí a 2629 cudzincov. S organizáciou pomáha 1432 dobrovoľníkov, organizátorov a dodávateľov je 464. Na podujatie v Šaštíne sa zároveň registrovalo 757 kňazov.

Pred samotným začiatkom svätej omše bol od skorých ranných hodín pripravený aj sprievodný program. Jeho súčasťou bola napríklad modlitba posvätného ruženca, chvály, loretánske litánie. Po skončení svätej omše okolo 12.00 h sa má uskutočniť kultúrno-duchovný program v podaní rodiny Kandráčovov.

Čakali už od noci

Sektory v Šaštíne-Strážach, kde sa v stredu uskutoční svätá omša s účasťou Svätého Otca Františka, otvorili svoje brány v utorok (14. 9.) o 22.00 h. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová pre TASR potvrdila, že noc bola pokojná.

"Návštevníci začali prichádzať v skorých ranných hodinách. Sektory sa postupne zapĺňajú," priblížila Bárdyová. Cesta v smere Kúty – Šaštín-Stráže bola krátko pred 8. hodinou ráno uzatvorená. Vzhľadom na dopravnú situáciu na cestách organizátori upravili vstup do sektorov a návštevníci svätej omše mohli do nich vstupovať o hodinu dlhšie, a to do 9.00 h. "V súčasnosti je na vstupe zdržanie, preto žiadame návštevníkov, aby sa čo najskôr registrovali do sektorov," priblížila hovorkyňa. Svätá omša v Šaštíne, na ktorej sa zúčastní pápež František, sa začne o 10.00 h. Na svätej omši sa zúčastní aj prezidentka Zuzana Čaputová.