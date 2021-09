Predloženie reformy národných parkov do parlamentu nie je neštandardné, tvrdí Budaj

BRATISLAVA - Predloženie novely zákona o reforme národných parkov do parlamentu nie je neštandardné. V rozhovore to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Niektorí politici, ktorí budú o reforme rozhodovať, sa môžu podľa Budaja chytiť protestov proti nej. Je však presvedčený o tom, že preváži lojalita k programovému vyhláseniu vlády, v ktorom je reforma zahrnutá.

Novela zákona o reforme národných parkov hovorí o presune pozemkov v národných parkoch patriacich štátu pod ochranárov. Zámer predložili do parlamentu koaliční poslanci. Mnohí spôsob predloženia kritizovali a chceli, aby novela prešla ako vládny zákon s riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. "Neštandardné je to v tom, že žiaden zákon v skutočnosti za posledných 30 rokov nešiel takýmto verejným procesom. My s ním ideme do terénu, kde môže každý prejaviť názor, a pýtame sa na názor všetkých dotknutých strán," povedal Budaj s tým, že proces prijímania reformy je vďaka diskusiám v regiónoch rozšírený. Novelu nakoniec predložil envirorezort do klasického 15-dňového medzirezortného pripomienkového konania.

Budaj verí, že parlament schváli reformu národných parkov, keďže je zahrnutá aj v programovom vyhlásení vlády. "Všetci koaliční poslanci sú predkladateľmi tohto zákona a zdá sa, že sa nemôže nič zlé prihodiť, ale v politických podmienkach si predsa len musíme počkať na rokovanie parlamentu," podotkol Budaj.

Proti reforme národných parkov protestovali súkromní vlastníci či niektorí politici. Budaj tvrdí, že protesty proti očkovaniu aj reforme národných parkov robia tí istí ľudia. Spory sa na Slovensku podľa neho vedú v troch rovinách, prvou je spor o očkovanie. Druhý spor sa vedie v oblasti polície, prokuratúry a spravodlivosti. Treťou rovinou sú environmentalisti verzus ich nepriatelia. "Nie som rád, že sa niekto pokúša otvoriť tretí front boja," poznamenal šéf envirorezortu. Všetky tri roviny podľa neho bránia nastoľovaniu právneho štátu.

Poukázal na to, že "rozruch" okolo novely trvá dva mesiace a z reformy národných parkov sa spravila celospoločenská téma. "Ja sa tomu nebránim. Národné parky si to zaslúžia. Škoda tých laických predpojatých názorov a záujmových skupín, ktorým ide o biznis," skonštatoval Budaj. Poslanci parlamentu by o novele zákona o ochrane prírody mali rokovať na októbrovej schôdzi.