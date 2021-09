Integračné tímy NATO predstavujú dôležitý nástroj aj v mierovom čase, uviedol Naď

BRATISLAVA – Integračné tímy NATO predstavujú dôležitý nástroj aj v mierovom čase. Ozbrojeným silám pomáhajú napríklad urýchľovať procesy plánovania a modernizácie. Na Slovensku bol tím nápomocný aj pri minuloročnom plošnom testovaní obyvateľstva. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v utorok pri príležitosti piateho výročia pôsobenia Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku (NATO Force Integration Unit Slovakia – NFIU SVK). Zložka sídli v bratislavských Vajnoroch.

„Napriek tomu, že si nikto z nás neželá, aby sme použili komplexný potenciál, ktorý jednotlivé tímy majú, ten by sa ukázal pri ozbrojenom konflikte, aj v tomto mierovom čase sa ukázalo, že je to veľmi dôležitý inštrument, ktorý nám veľmi pomáha,“ zhodnotil Naď. Pripomenul, že slovenský tím získal vlani plnú certifikáciu. Je podľa neho vysoko hodnotený. Okrem cvičení chcú NFIU zapájať aj do komunikácie, či už s akademickou obcou, verejnosťou alebo mimovládnymi organizáciami.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) v príhovore zdôraznil potrebu reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie. Poučiť sa podľa neho treba napríklad aj zo situácie v Afganistane. Závery z vyhodnotenia pôsobenia NATO v tejto krajine sa podľa neho musia odraziť aj v novej stratégii Aliancie pripravovanej na samit NATO v Madride 2022.

Korčok si cení prácu a nasadenie vojakov

„Cením si prácu a nasadenie našich vojakov a spojencov zo siedmich krajín – z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rumunska, zo Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických. Ich príspevok je prejavom partnerstva a solidarity a dôležitou súčasťou nášho spoločného úsilia pre našu a spojeneckú obranu a bezpečnosť,“ uviedol Korčok.

Veliteľ slovenskej NFIU Peter Brauner vyzdvihol aktívnu spoluprácu s Ozbrojenými silami SR. „Certifikácia nám ukázala, že ideme správnym severom, pripravujeme sa v dobrých oblastiach. V rámci NATO teraz intenzívne prebiehajú rôzne plánovacie revízie základných obranných plánov, do ktorých sme aj my ako NFIU spolu s generálnym štábom zainteresovaní. Budúci rok sa pripravuje veľké cvičenie na území Slovenska a sme radi, že sa počíta s našou účasťou,“ povedal o plánoch do budúcnosti.

Tím pre integráciu síl NATO na Slovensku je jednou zo šiestich jednotiek pod operačným velením Mnohonárodného zboru sever-východ v Štetíne zaradeného do štruktúry síl NATO v oblasti zodpovednosti Spojeneckého veliteľstva síl Brunssume. Jeho úlohou NFIU je zabezpečovať a koordinovať rýchle nasadenie spojeneckých síl v danom regióne, podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese a asistencia pri výcviku a cvičeniach. Plnú spôsobilosť získal 1. júna 2017 a certifikáciou prešiel 3. novembra 2020.