Fico kritizuje Lipšica a vyzval ho na odstúpenie: VIDEO Sám sa priznal k biznisu s Pentou, blbec, vyhlásil

Podľa šéfa opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica je Lipšic tak zhanobený, že ho nazval ako etalónom špiny. Podľa jeho slov je pokrytec, ktorý nemá na tvári centimeter koži. Poukázal na to, že je jediným špeciálnym prokurátorom v histórii Slovenska, ktorý bol právoplatne odsúdený. Narážal tak na Lipšicovu nehodu z roku 2016, keď na priechode pre chodcov zrazil a usmrtil dôchodcu.

Za svoj čin dostal podmienečný trest a zákaz šoférovania vozidla, avšak, podľa Ficových slov mal ísť do väzenia tak, ako tam ešte v čase, kedy bol ministrom spravodlivosti, posielal všetkých, ktorí za volantom zabijú človeka. Poukázal aj na to, že v čase, keď bol ministrom spravodlivosti, mal podať 90 opravných prostriedkov na vodičov, ktorí za volantom usmrtili chodca. Pôvodne im mal súd totiž uložiť podmienečný trest, ale údajne Lipšic trval na tom, aby ich natvrdo súd poslal do väzenia. "Ale keď sa rovnaká vec stala jemu, tak už nebol hrdina, aby povedal vtedajšiemu ministrovi spravodlivosti, aby podal opravný prostriedok a poslal ho do basy," povedal Fico.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Lotor, ktorý sa sám priznal

Fico sa následne poukázal na to, ako Lipšic v čase, kedy bol advokátom a pracoval pre advokátsku kanceláriu, mal dohodnutú spoluprácu s firmou patriacou pod Pentu. Podľa informácií Fica sa mal Lipšic v danom čase raz mesačne stretávať s predstaviteľmi Penty, za čo mal mesačne brať honorár 7-tisíc eur. A to behom prvého roku dohody s Pentou.

Následne, počas druhého roka napísal celkovo päť písomností o rozsahu 40 strán, za ktoré si mal vypýtať 240-tisíc eur. Fico na prípad poukázal ešte v sobotu popoludní, kde prečítal anonymizované rozhodnutie s iniciálami a nechal ľudí hádať, o koho ide. Lipšic následne v nedeľu večer priznal, že ide o neho a k prípadu napísal svoj pohľad na vec. "Choďte od toho preč, robíte nám len hanbu. Vy sám ste k tomu napísali dlhý status, kde ste sa priznal, blbec," povedal Fico. Vyzval tak Lipšica, aby odstúpil. "Nečudujte sa, že vo väzení sú nevinní ľudia, ak na čele špeciálnej prokuratúry je takýto lotor. Nečudujte sa potom, že Slovensko je tam, kde je," povedal Fico.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

O čo ide?

Celé sa to začalo v sobotu popoludní, kedy Fico na sociálnej sieti zverejnil video s údajnou súťažou. Vo videu čítal z anonymizovaného rozhodnutia, teda iniciály, ktoré v ňom boli použité, nezodpovedajú realite. V ňom sa píše, že „obvinený H. G. Poukázal na zmluvy týkajúce sa poradenstva v oblasti trestného práva uzatvoreného s advokátskou kanceláriou L, v ktorých bolo dohodnuté, že služby spoločnosti C bude primerane poskytovať A. L.“ Dôvodom, prečo sa spoločnosť C, ktorá patrila obvinenému H.G, rozhodla práve pre túto advokátsku kanceláriu, malo byť, že do nej nastúpil práve spomínaný právnik A.L, „ktorý síce v tom čase nemal takmer žiadnu advokátsku prax, ale mal špecifické skúsenosti zo svojho predchádzajúceho pôsobenia v politike“.

Podľa obvineného mala byť pre právnika a bývalého politika A.L. dohodnutá odmena 7-tisíc eur s DPH na mesiac, avšak, údajne za prvý rok spolupráce neposkytol právnik firme žiadny písomný výstup. Za ďalší rok mal firme poskytnúť 5 písomností v rozsahu 40 strán, pričom si za to mal vypýtať 240-tisíc eur. „Je to obrovská dilema, prosím, napíšte, kto sa skrýva za iniciálami H.G., aká firma je firma C a kto je ten slávny právnik s iniciálami A.L,“ povedal Fico na záver. Hádanku však vyriešil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý sa v opise „spoznal“.

Priznal, že v roku 2016 až 2021 pôsobil v jednej z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií a od roku 2019 ako jej partner, pričom k ich klientom patrili aj spoločnosti z portfólia skupiny Pneta. „V roku 2017 alebo 2018 bola táto advokátska kancelária oslovená spoločnosťou Mecom v súvislosti so zastupovaním tejto spoločnosti ako poškodeného v konaní vedenom na NAKA pre obzvlášť závažný zločin vydierania. Okrem toho sme boli oslovení aj s požiadavkou vypracovania analýz pre túto spoločnosť z oblasti európskeho práva,“ spresňuje Lipšic, podľa ktorého platila spoločnosť kancelárii mesačnú paušálnu odmenu.

„Zo spoločnosti Mecom, ani z inej spoločnosti z portfólia finančnej skupiny Penta, som nikdy nemal žiaden priamy príjem. Nikdy. Ak teda Jaroslav Haščák vo svojich obhajobných vyjadreniach spomína „odmenu pre JUDr. Daniela Lipšica“, tak preukázateľne klame. V roku 2020, čo bol môj posledný rok v advokácii, pritom príjem zo zastupovania spoločnosti Mecom (v trestnej oblasti) tvoril približne 2–3 % z celkového objemu trestnoprávnej agendy firmy, ktorej trestnoprávny tím som viedol,“ uviedol Lipšic. Skritizoval však verejných činiteľov, ktorí začali preberať údajne absurdné a nepravdivé argumenty obhajoby vo veci obvinených Jaroslava Haščáka, Ľubomíra Arpáša a Dany Arpášovej.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Nikto si nás nemohol kúpiť. Ani v roku 2018, kedy nám Jaroslav Haščák ponúkol za zastupovanie v kauze Gorila rádovo (!) vyššiu sumu, ako v prípade spoločnosti Mecom. Jednoducho, niektoré veci, a niektorých ľudí, si nie je možné kúpiť. Ani spravodlivosť, ale ani mňa a mojich (bývalých či súčasných) kolegov. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že po nástupe do funkcie špeciálneho prokurátora som podal podnet na podanie dovolania vo veci prepustenia z väzby Jaroslava Haščáka," uviedol na záver s tým, že je smutné, že generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil uznesenie vznesení obvienia, čím prakticky znemožnil, aby o dôvodnosti trestného stíhania Haščáka rozhodoval 5-členný dovolací senát trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súd, ktorý sa očakával v najbližších dňoch.