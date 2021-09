Dekan právnickej fakulty nesúhlasí so zmenou paragrafu 363: Trestné konanie nemôžu ovplyvňovať politici!

Na snímke riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský, ktorého privážajú na Špecializovaný trestný súd

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Predstavitelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave nesúhlasia so zamýšľanou zmenou paragrafu 363 Trestného poriadku a so zužovaním právomoci generálneho prokurátora. V stanovisku to uviedol dekan PraF UK Eduard Burda.