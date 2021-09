DRÁMA vo Vrbovom! Policajti zasiahli v poslednej chvíli, išlo o život matky a malého dieťaťa!

Podľa trnavskej polície sa po okraji bytového domu sa prechádzala žena, ktorá mala v náručí svoju 4-ročnú dcéru. „V nedeľu večer sa na políciu obrátila stará mama dievčatka. Malú škôlkarku, o ktorú sa stará, mala poobede dať svojej 24 ročnej dcére. Podvečer, keď jej ju mala vrátiť, ale neprišla a mobil si vypla,“ informovali policajti na sociálnej sieti.

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Ako dodali, podľa slov starej mamy mala dcéra mať viaceré problémy. Policajtom povedala, že na sociálnej sieti zbadala kolobežku svojej vnučky pri budove bývalého odevného podniku vo Vrbovom. „Policajná hliadka sa urýchlene presunula na miesto, kde za plotom našli pohodený detský batoh. Ppráp. Dušan a ppráp. Dominika začali prehľadávať budovu. Na 4. poschodí našli rozbitý mobil a na 8. poschodí ďalšie veci patriace mladej matke,“ vysvetlili a vzápätí uviedli, že ťažko dostupným terénom sa dostali až k strešnému otvoru, cez ktorý zbadali hľadanú mladú ženu. Tá sa spolu s dieťaťom v náručí prechádzala nebežpečne blízko okraju budovy.

Zdroj: Getty Images

„Vyliezli na strechu a snažili sa so ženou komunikovať. Popri tom ju policajti obkľúčili, a zabezpečili priestor tak, aby si nemohli obe ublížiť. Policajti ženu vyzvali, nech im dieťa podá. Vtedy sa dievčatko načiahlo za policajtkou, ktorá si ju zobrala do náručia a odniesla do bezpečia,“ napísali policajti spolu s tým, že následne začala byť matka dieťaťa na policajtov agresívna a začala im nadávať. Z toho dôvodu boli nútení ju spacifikovať a nasadiť jej putá. Ženu aj spolu s jej dcérou si následne prevzala do opatery privolaná sanitka.

„Pri nebezpečnom incidente sa našťastie nikto nezranil a dievčatko si zdravé odviezla domov jej babka. Zdravotníci ženu, za asistencie policajtov z trnavskej PMJ, previezli do nemocnice. Policajti svojim rozvážnym prístupom zachránili naraz hneď dva ľudské životy,“ uzavreli.