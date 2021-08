Prváci to budú mať v škole iné: Pozor na príznaky COVIDU! Deti budú v tretej vlne kľúčové

Odporúčania ÚVZ SR sa však netýkajú len opatrení kvôlli koronavírusu. Dôležitá je aj samotná príprava na prechod zo škôlky do školy, ale aj to, akú vyberiete svojmu prváčikovi tašku či obuv, čo by mal mať na desiatu a koľko by mal spať.

Archívne VIDEO Pediatrička Elena Prokopová o očkovaní detí

Pravidelný režim a príprava na opatrenia

V prvom rade deťom vysvetlite, že budú mať iný režim ako v škôlke a nájdu si nových kamarátov. "Veku primeraným spôsobom mu vysvetlite podstatu a dôležitosť zavedených protiepidemických opatrení v škole, nestrašte dieťa tým, že ho v škole čakajú iba povinnosti a “dajú ho tam do poriadku“," píše úrad.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Pre dieťa je dôležitý aj režim dňa. Vstávať by malo v určitú hodinu, chodievať spať v rovnaký čas a večer je potrebné skontrolovať všetky pomôcky na vyučovanie. "Dohodnite sa s ním, kedy sa budete spolu učiť, aj kedy bude mať čas na oddych. Ak má dieťa ťažkosti s nadväzovaním vzťahov v novom prostredí a kolektíve, môžete napríklad vymyslieť spoločnú aktivitu so spolužiakmi, ideálne v exteriéri - napríklad v parku alebo prírode," pripomína úrad s tým, že dôležité je sledovať aj zmeny v správaní.

Ako vybaviť žiakov do školy rúškami?

Rúško nás chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Rúška sú momentálne povinné v interiéroch aj v zelených okresoch. "Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. Rúška môžu byť jednorazové, alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky)," uviedol úrad v odporúčaní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris O'Meara

Dieťaťu je potrebné pribaliť do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého vlhké rúško odloží. "Po návrate zo školy by mal rodič vrecko s jednorazovými rúškami vyhodiť do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad. Plátenné rúška je potrebné vyprať v práčke aspoň na 60 °C s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne vyvariť a následne vyžehliť suchým teplom," odporúča úrad.

Ako správne použiť tvárové rúško

- pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky vodou a mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom

- rúško je potrebné nasadiť tak, aby priliehalo k tvári a zakrývalo ústa aj nosové dierky

- minimalizujte dotyk s rúškom počas jeho nosenia

- tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé

- jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie

S tvárovým rúškom manipulujeme prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok. "Rúško neodstraňujeme jeho úchopom na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení tvárového rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve si ich vydezinfikovať," upozorňuje úrad. Postup umývania rúk či správnu manipuláciu s rúškom by mali rodičia vysvetliť deťom veku primeraným spôsobom.

Dôležité je sledovať príznaky ochorenia

"Vhodnou komunikáciou prispejeme k ľahšiemu pochopeniu situácie dieťaťom. Dieťa bude vedieť, ako si chrániť svoje zdravie a tým prispievať k ochrane zdravia svojich najbližších, čo v budúcnosti prispeje k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu i zdraviu populácie," hovorí Mgr. Eva Chmelanová z Odboru surveillance infekčných ochorení v rámci Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR.

Dôležité je sledovať aj príznaky infekčného ochorenia. "Ak sa u dieťaťa objavil nový príznak, ktorý nesúvisí s už známymi zdravotnými ťažkosťami dieťaťa, malo by preventívne zostať doma," uviedol ÚVZ SR. "Rovnako by dieťa malo preventívne zostať doma v prípade, že je podozrenie na ochorenie COVID-19 u niektorého z členov rodiny," zdôrazňuje epidemiologička Dagmar Kollárová, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Trnava.

V kontexte ochorenia COVID-19 by sa rodičia mali zamerať najmä na tieto príznaky:

- zvýšenú teplotu alebo horúčku,

- pocit plného nosa, výtok tekutých hlienov z nosa,

- kašeľ, dýchavičnosť,

- bolesti hrdla, bolesti hlavy, bolesti svalov, bolesti brucha,

- únavu,

- nevoľnosť či vracanie,

- hnačku,

- nechutenstvo,

- náhlu stratu čuchu či chuti,

- zápal spojiviek.

Pozor na kolektívy či podujatia

Pri výskyte príznakov sa poraďte o ďalšom postupe s pediatrom, kontaktujte ho najskôr telefonicky. Kolektív detí môže predstavovať pre svoje bezprostredné správanie (behanie, krik, spev, množstvo interakcií) rizikovejšie prostredie, čo sa potvrdilo množstvom epidémií v školských a predškolských zariadeniach počas druhej vlny pandémie.

Zdroj: Getty Images

"Ak dieťa navštívilo mimoškolský kolektív či podujatie, a je vám známe, že viacero účastníkov má klinické ťažkosti, neposielajte dieťa do školy a poraďte sa o vhodnom postupe s jeho pediatrom," odporúča Mária Štefkovičová, hlavná odborníčka hlavného hygienika pre epidemiológiu.

Deti pod 12 sú náchylnejšie pre vznik epidémií

Pre deti mladšie ako 12 rokov nie je k dispozícii očkovacia látka, preto je predpoklad, že školské kolektívy budú náchylnejšie na vznik epidémií. Deti zároveň môžu byť tzv. pomyselným "spojivom" v tretej vlne pandémie medzi školou a svojimi rodinami s následnou možnosťou šírenia na pracoviská rodinných príslušníkov a naopak. "Žiadame preto o dôsledné dodržiavanie nastavených opatrení, vrátane karantény, v opačnom prípade nemožno vylúčiť početnejší vznik ohnísk nákazy v kolektíve detí v tejto vekovej skupine," vyzýva úrad.

ÚVZ SR zároveň prosí rodičov, ktorí vzhľadom na vek môžu zaočkovať svoje deti (od 12 rokov), aby neváhali a urobili tak. "A rovnako, aby dali zaočkovať aj seba, aby sa vyhli prípadnej nákaze zo školského prostredia alebo naopak, aby nevystavovali prípadnému riziku svoje deti. Ak škola ponúkne rodičom samotesty na domáce použitie, odporúčame ich využiť a testy použiť v súlade s pokynmi, a tým prispieť k bezpečnejšiemu prostrediu na školách," dodávajú odborníci z úradu.

Správna školská taška je dôležitá

Pri kupovaní školskej tašky berte do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. "Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov. Školská taška má byť čo najľahšia, má kopírovať tvar chrbtice a popruhy nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali dohliadať na to, aby dieťa tašku nenosilo iba na jednom pleci," hovorí docentka Jana Hamade, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva SR.

Odborníčka pripomína, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť rozdelila rovnakoa majú byť z mäkkého materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali do svalstva a kostí. Hmotnosť školskej tašky prváčika by mala mať maximálne 2,5 kilogramu.

Dôežitá je aj obuv

Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre dieťa. "Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity, trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj prispieť k vývoju skoliózy," upozorňuje docentka Jana Hamade. Detská obuv má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla.

"Pre správny rast kostí je veľmi dôležité, aby malo dieťa v obuvi dostatok miesta pre prsty. Pri výbere prezuviek do školy dajte prednosť takým, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov, napríklad zo spracovanej kože a textilu. Sú mäkké, priedušné, absorbujú vlhkosť, nedráždia kožu a prispôsobia sa tvaru chodidla," zdôrazňuje odborníčka. Nevhodnými materiálmi pre detskú obuv sú koženka, plast, či poroméry (syntetické napodobeniny kože). Dôležité je aj správne sedenie.

Koľko spánku potrebujú deti?

Spánok u detí, ale aj dospievajúcich, je nevyhnutný pre správne fungovanie– od imunitného systému až po obnovu energetických zásob. Nedostatočný, resp. nekvalitný spánok môže mať nasledovné negatíva:

- vyčerpanosť

- zhoršenú náladu - deti sú oveľa popudlivejšie, podráždenejšie, rýchlo sa rozčúlia

- zhoršené sociálne správanie

- zhoršený kognitívny vývoj

- zníženú schopnosť učenia

"Spánok zodpovedá za posilňovanie a regeneráciu pamäte, počas spánku sa zdokonaľujú organizačné schopnosti, plánovanie a exekutívne funkcie. Dostatok kvalitného spánku je pre vyvíjajúci sa mozog nevyhnutnou podmienkou pre rast, pre schopnosť koncentrovať sa a pozitívne tiež ovplyvňuje temperament," uviedla Hamade. Školáci od 6 do 13 rokov potrebujú 9 až 11 hodín spánku.