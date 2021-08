Doprovod pre ZŤP, parkovanie, či doprava: Policajti zodpovedali najpálčivejšie otázky k návšteve pápeža!

Návšteva pápeža sa na Slovensku uskutoční od 12. do 15. septembra a kompetentní preto doľaďujú posledné detaily. Program je známy, rovnako je jasné aj to, že na stretnutie s pápežom je potrebné sa registrovať a byť očkovaní. Ľudia sa však zvyknú pýtať na bližšie informácie. Polícia sa preto rozhodla spísať tie, ktoré ľudí najviac trápia. Tie vypracovali v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a organizátorom podujatí.

Archívne VIDEO Analytik: Na podujatia s pápežom mohla byť umožnená účasť OTP skupine

Ľudí napríklad zaujíma to, či v prípade, ak sa na podujatie do Šaštína zahlásili s vlastným autom, a nakoniec prídu zrejme autobusom ,či musia vyplniť novú registráciu. Podľa policajtov to však nie je potrebné a novú registráciu tak nemusia vypĺňať.

Zdroj: SITA (AP Photo/Gregorio Borgia

Doprava, parkovanie, stoličky

Okrem toho ľudí zaujíma aj to, ako sa dostane starší človek pri návšteve pápeža v Šaštíne dostane z parkoviska na miesto, a či bude na mieste kyvadlová doprava. „Vjazd do Šaštína bude uzatvorený od 14.9.2021, od obeda. Ak prídete do Šaštína predtým a zaparkujete vo dvore, tak by s tým nemal byť problém. Na hlavných uliciach v Šaštíne bude v termíne 14.9.-15.9. zákaz parkovania vozidiel pri ceste,“ informovali muži zákona. Iných zaujímalo napríklad to, či si budú môcť starší ľudia zobrať rozkladacie stoličky, alebo tam bude sedenie zabezpečené. Podľa policajtov však bude organizátor zabezpečovať sedenie len vo VIP sektoroch.

Zdroj: KBS

„Do ostatných sektorov je povolené priniesť si ľahkú prenosnú stoličku. Veľmi odporúčame, aby obsahovala čo najmenej kovových častí - urýchlite tým prechod cez kontrolu,“ upozornili policajti. O parkovaní je aj ďalšia otázka – ľudia sa totiž informovali, ako to bude počas podujatia s parkovaním. Podľa policajtov budú pre návštevníkov pripravené záchytné parkoviská, pričom registrovaná verejnosť dostane s lístkom aj mapu s informáciami.

Zdroj: KBS

Doprovod, očkovanie v inej krajine, či Papamobile

Rovnako sa ľudia pýtali na to, či bude známa trasa pápeža a jeho doprovodu. Dôvodom je, že keď bol na návšteve Ján Pavol II, videli ho v aute prechádzať a mohli mu zamávať. „Policajný zbor zverejní dopravné obmedzenia a uzávierky niekoľko dní pred podujatím, z čoho bude zrejmé, kde sa pápež Františke bude pohybovať. Upozorňujeme verejnosť, že táto informácia zároveň nebude automaticky znamenať, že danú trasu absolvuje v otvorenom vozidle ("Papamobile"),“ informovali. Iných zaujíma, ako majú postupovať v prípade, ak sa chcú registrovať, no sú ateisti a v registrácii musia uviesť názov diecézy a farnosti.

Zdroj: KBS

„Nejde o vierovyznanie. Ide len o miesto, z ktorého prichádzate. Organizátori totiž potrebujú mať odhad toho, koľko ľudí príde z ktorej časti Slovenska, kvôli logistickým dôvodom. Ak neviete, na území ktorej diecézy bývate, nevadí, odhadnite to približne a zadajte vo formulári. Pri farnosti stačí obec, v ktorej žijete (z ktorej prídete),“ vysvetlili muži zákona. Ďalší sa informovali o tom, čo je potrebné k tomu, aby sa mohli privítať pápeža na bratislavskom letisku. Podľa mužov zákona sa verejnosť môže prihlásiť len na oficiálne podujatia, na tie neoficiálne nie. Tam patrí aj prílet na bratislavské letisko.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia, File

„No musí počítať s rôznymi bezpečnostnými a dopravnými obmedzeniami, ktoré presuny pápeža Františka budú sprevádzať,“ uviedli policajti. Iní Slováci sa pýtali, že v prípade, ak viacerí ľudia robili registráciu v jeden deň, ale chceli by ísť na podujatie spolu, či bude každý v inom sektore. Podľa polície neboli na vstupenkách pridelené konkrétne sektory, tie sa budú prideľovať v deň podujatia po príchode na miesto. „Čím skôr prídete, tým bližšie k hlavnému pódiu sa dostanete,“ informovali policajti.

Zdroj: TASR/AP

Ďalší sa zaujímali o to, či v prípade, ak dostali druhú dávku očkovania v inej krajine ako na Slovensku, čo majú robiť, aby vyhoveli podmienkam registrácie. Podľa policajtov je potrebné, aby v takom prípade nezaklikávali možnosť „mám pridelené slovenské rodné číslo“, pričom sa ľuďom, ktorých sa to týka, ukáže možnosť, aby zadali krajinu a dátum narodenia a nahrali potrebný certifikát.

Ľudí zaujíma aj to, aké pravidlá bude platiť pre ľudí so ZŤP a ich asistentmi v Prešove. Policajti vysvetlili, že sektory sa budú uzatvárať dve hodiny pred začiatkom svätej omše. „Prosím nenechávajte si príchod na poslednú chvíľu, vyhnete sa tak potenciálnym zdržaniam na bezpečnostných kontrolách. Parkovisko pre ZŤP bude bližšie pri mieste slávenia svätej omše, a určite tam nemusíte byť o 2:00. Ale nenechávajte si, prosím, príchod na 8:00, keď sa bude všetko zatvárať, treba prísť v rozumnom čase o niečo skôr,“ upozornili muži zákona.