Povinné očkovanie pedagógov? Myšlienka už ide z radov koalície, otvorene o nej hovorí aj Gröhling!

BRATISLAVA – Povinné očkovanie pedagógov? Nástup do škôl je tu čo nevidieť a naskytá sa tak otázka, ako bude najbližší školský rok vyzerať. Zaočkovanosť pedagógov je na celkom vysokej úrovni, bude to však stačiť? Z prostredia koalície sa začína hovoriť o povinnosti očkovania pedagógov. Čo na to minister školstva?

Vo štvrtok 2. septembra nastúpia všetky deti opäť do škôl, stále sa však nevie, ako to bude vyzerať s epidemiologickou situáciou. Nový COVID automat údajne zabezpečí, že sa školy nebudú zatvárať plošne, ale iba v najpostihnutejších okresoch.

V súčasnosti je zaočkovaných vyše 2 milióny ľudí, medzi nimi aj deti od 12 do 17 rokov. Tých je však málo, ba čo viac, deti do 12 rokov sa zrejme tak skoro ani nebudú môcť dať očkovať. Z radov koalície sa tak začínajú ozývať hlasy, že by sa malo zaviesť povinné očkovanie pedagógov, aj nepedagogických zamestnancov. Medzi nimi aj Radovan Sloboda z SaS.

Likvidačné zatvárenie ekonomiky a škôl

„Z dostupných dát a článkov vidíme, že tretej vlne sa nevyhneme a že deltu vo veľkej miere šíria deti. Hlavnými ohniskami nákazy u detí sú školy. To, či školy budú bezpečné alebo nie, závisí do veľkej miery od zaočkovanosti učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Môj osobný názor, ako podpredsedu školského výboru NR SR je, že ak nebude rásť počet zaočkovaných, tak by pre všetkých učiteľov a zamestnancov škôl, ktorí nemajú zdravotnú prekážku, malo byť očkovanie povinné,“ konštatoval Sloboda na sociálnej sieti.

Dodal, že pre neho osobne je najdôležitejšie to, aby boli deti zdravé a ich vzdelávanie po roku a pol bez kontaktu v škole bolo konečne plnohodnotné. Ako následne uviedol, Slovensko si už nemôže dovoliť zatváranie celých škôl, tried, ale aj ekonomiky.

„Zatvorená trieda kdekoľvek na Slovensku bude na zodpovednosti práve tých nezodpovedných. Riešením môže byť spomínané povinné očkovanie. Ako vidíme v zahraničí, je to východisko von z toho bludiska. Hľadajme riešenia, diskutujme, môj osobný názor už poznáte,“ uzavrel.

Čo na to Gröhling?

Tému povinného očkovania už otvoril aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý chce diskutovať o povinnosti vakcinácie určitých profesií, medzi ktoré by patrili napríklad policajti či zdravotníci, ale aj učitelia.

Gröhling na piatkovom brífingu v rámci výjazdu v Trenčíne povedal, že tému povinného očkovania neustále otvárajú spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽaNO).

"Budeme ju otvárať aj ďalej, aby sme diskutovali o tom, či nemáme pristúpiť aj k takýmto opatreniam, kde by boli určité oblasti a profesie, ktoré by mali povinné očkovanie v rámci zdravotníkov, zamestnancov sociálnych služieb, Policajného zboru, ale aj učiteľov a zamestnancov škôl, aby sme vytvárali prostredie, že vieme v týchto oblastiach ďalej fungovať," skonštatoval minister. Minister tiež vyhlásil, že vyššia miera zaočkovanosti prispeje k bezpečnejším školám a prezenčnému vyučovaniu. Vyzval ľudí, ktorí ešte váhajú nad očkovaním, aby tak urobili ešte do začiatku školského roka.