Polícia obvinila dve ženy a dvoch mužov, 13-ročné dievča ponúkli na sobáš

Dievča sa podľa zistení polície muselo následne proti svojej vôli presťahovať do spoločnej domácnosti, pomáhať s domácimi prácami a starostlivosťou o manžela, no domácnosť opustiť nemohla. "Za tento zločin hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody vo výške od sedem do 12 rokov. Obvinení sú stíhaní na slobode," spresnila Bárdyová.

