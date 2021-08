Úradníčka vytrela Matovičovi zrak: FOTO Štúdium na Oxforde! Expremiér ju nazval tupelom

BRATISLAVA - Najskôr to bola šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, neskôr minister hospodárstva Richard Sulík a najnovšie si to odniesla riaditeľka Odboru tvorby strategických zámerov z Ministerstva zdravotníctva Zuzana Vargová. Zdá sa, že expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič si našiel nového nepriateľa.

Zuzana Vargová "nahnevala" expremiéra Igora Matoviča svojím statusom o očkovaní. V ňom nazvala tých, ktorí sa nechcú očkovať, "tupelami". "Či si už aj ja, idealistka, nemyslím, že túto krajinu už načisto ovládol nerozum, priemernosť a tupota sprevádzajúca dezolátov a dezolátky ako pach stáda kráv. Tak ako tie kravky, aj oni pôsobia v kope mohutne, ale osve vedia nanajvýš žuť slamu. Začalo to u mňa pár mesiacov pred voľbami a vrcholilo po "víťazstve nad mafiou" a v čase "diplomových káuz"," napísala Vargová.

Aj zmienka o diplomových kauzách bola zrejme rozbuška pre ministra financií Igora Matoviča. Ten Vargovej cez príspevok na sociálne sieti odkázal, že by mala odísť zo svojho postu. "Hocičo som ochotný pochopiť, ale aby vysokopostavená štátna zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva (!) nazývala ľudí, ktorí sa na základe akýchkoľvek dôvodov doteraz nezaočkovali, tupelami (“Buď si tupelo a neočkuješ sa alebo nie si tupelo a očkuješ sa.”) je najabsurdnejšia očkovacia kampaň ministerstva vo svete," kontroval Matovič s tým, že verí, "že pán minister zariadi, aby toto Tupelo viac nerobilo hanbu štátnej službe a pôjde kade ľahšie svinským krokom," neodpustil si Matovič poslednú vetu.

Vargová odchádza študovať na Oxford

Na príspevok expremiéra Igora Matoviča zareagovala aj sama Zuzana Vargová. Vysvitlo, že z ministerstva skutočne odchádza, avšak z iného dôvodu. "Považujem za absolútne neprimerané, aby si minister iného rezortu, dovolil vyzývať na odvolávanie štátneho zamestnanca za to, že prejavil názor Je krajne nevhodné, aby boli úradníci vťahovaní do politických sporov a verejne napádaní politikmi. Pán Matovič má so zastrašovaním štátnych úradníkov bohaté skúsenosti a preto ma aj trocha mrzí, že mu nebudem môcť dokázať, že takú moc nemá," napísala Vargová.

"Na ministerstve zdravotníctva som pred niekoľkými týždňami požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou, vzhľadom na plánované štúdium na Oxfordskej univerzite," dodala úradníčka, ktorú minister financií nazval "tupelo". Vargová zároveň pre Pravdu povedala, že si nemyslí, že by jej status bol cez čiaru.

"Cez čiaru bol vulgárny a osobný útok ministra Matoviča na moju osobu. Rovnako ako bolo neprijateľné, že si zo mňa opäť urobil nástroj osobnej politickej pomsty," povedala Vargová.