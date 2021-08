Matovič sa ostro pustil do Slovákov: Dátum, kedy dosiahneme plnú zaočkovanosť!

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Dosiahnutie kolektívnej imunity je hudba budúcnosti a odborníci nás už začínajú pripravovať na to, čo nás od septembra čaká. Igor Matovič sa pozrel na to, kedy by sa nám mohlo podariť dosiahnuť požadované množstvo očkovaných. Dátum, ktorý mu vyšiel, však nikoho nepoteší.