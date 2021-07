Sabaka otvorene pomenoval problém: Majú sa nezaočkovaní báť, že o nich nebude riadne postarané?

Známy lekár upozornil, že zdravotníci nikoho nediskriminujú, ale liečia a to každého, kto to potrebuje. "A keď udrie tretia vlna naplno, rovnako budú liečiť očkovaných aj neočkovaných. Nikto kto sa nedal očkovať, bez ohľadu na to aký mal dôvod, sa nemusí báť že by sme ho diskriminovali," povedal.

Ľuďom odkázal, že ako zdravotníci neriešia, "či mal niekto obavy z nežiadúcich účinkov, či dúfal že sa s vírusom nestretne, alebo veril že mu vírus neublíži lebo je zdravý ako repa a navyše športovec a dokonca ani to, ak niekto veril, že pandémia je len komplot farmafiriem. Každému sa dostane tá najlepšia starostlivosť akú sme schopní poskytnúť."

Veľké obavy zdravotníkov

To, čo však podľa neho zdravotníka trápi je to, keď pre svojho pacienta ťažko zháňa lôžko, voľný kyslík alebo ventilátor. "Taktiež ho trápi, keď má byť pri viac pacientoch súčasne, ale fyzicky sa to nedá a naklonovať sa nevie," uviedol.

Práve to označil za dôvod, prečo sa zdravotník s veľkými obavami pozerá na počty zaočkovaných. "Vieme, že ani zďaleka nedosiahneme preočkovanosť aku by sme potrevovali a pre to bude veľa ľudí čo budú potrebovať našu pomoc," uviedol.