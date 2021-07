KORONAVÍRUS Štátny ústav vyvracia šokujúci HOAX: Žiadne klinické skúšky vakcín u nás neprebiehajú!

BRATISLAVA - Dlho to netrvalo a slovenskí konšpirátori si opäť dali tú prácu a vytvorili ďalší nebezpečný a kreatívny hoax. Podľa ich posledných slov vraj na Slovensku stále prebieha iba klinická skúška vakcín proti koronavírusu. Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) okamžite zasiahol a tieto klamstvá vyvracia!

Podľa ŠÚKL-u vznikol tento hoax dezinterpretovaním slov o klinických skúškach, ktoré skutočne prebiehajú, no nie u nás a na našich občanoch. Opäť sa toto tvrdenie zrodilo na sociálnych sieťach. "Niektoré z nich citujú a mylne vysvetľujú stanoviská ŠÚKL-u," sťažuje sa štátny ústav.

Žiadne skúšanie sa na našom obyvateľstve nevykonáva

ŠÚKL to teda povedal raz a rázne. "Na Slovensku neprebieha žiadne klinické skúšanie týkajúce sa vakcín proti COVID-19. V Slovenskej republike prebieha očkovanie vakcínami registrovanými v Európskej liekovej agentúre a neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Všetci zaočkovaní dostávajú certifikát, v ktorom je uvedený názov vakcíny a výrobná šarža. Nie je teda pravda, že niektorí ľudia môžu byť „zaočkovaní“ placebom, teda vakcínou, ktorá neobsahuje účinnú látku," vyvracia tieto tvrdenia ŠÚKL.

Zdroj: Getty Images

Testy stále prebiehajú, no ide o tie dlhodobé

Skúšky ŠÚKL potvrdil, no nie na našich občanoch pri podávaní vakcín. "Je pravda, že klinické skúšania vakcín proti COVID-19 stále prebiehajú. Ide o dlhodobé klinické skúšania, do ktorých sú zahrnutí dobrovoľníci už viac ako rok a tieto klinické skúšania budú v závislosti od jednotlivých vakcín ukončené koncom roka 2022, prípadne v roku 2023. Prostredníctvom nich sa zisťujú najmä informácie o dlhodobej účinnosti vakcín, to znamená ako dlho nás vakcíny dokážu ochrániť pred COVID-19, a či, prípadne kedy, bude potrebná ďalšia dávka vakcíny," objasnil ŠÚKL.

Prebiehajúce klinické skúšania podľa ŠÚKL-u nemajú vplyv na očkovanie obyvateľov jednotlivých štátov (okrem tých, ktorí sú dobrovoľne zaradení do klinického skúšania) ani na bezpečnosť vakcín. "Slúžia na dlhodobé sledovanie účinnosti vakcín a získavanie dodatočných informácií aj po registrácii," tvrdí ústav.

