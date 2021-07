Mladá žena z Nitry zomrela po druhej dávke: Verdikt odborníkov! Súvisí OČKOVANIE s jej smrťou?

NITRA – Prípad uzavretý. Tak by sa dalo popísať nešťastné úmrtie mladej ženy z Nitry, ktorá zomrela deň po druhej dávke očkovania. Kompetentní zverejnili jednoznačné výsledky pitvy, ktoré hovoria jasne – očkovanie za jej smrť nemohlo!

Všetko sa to začalo 14. júna. Mladá 39-ročná Nitrančanka Terézia išla na po práci na druhú dávku vakcíny Pfizer. Na druhý deň zomrela. Po medializovaní prípadu, na ktorý upozornil portál mynitra.sme.sk, sa začali vynárať otázky, či smrť mladej ženy nesúvisí s očkovaním. Kompetentní preto nariadili pitvu mladej ženy, aby sa prešetril možný súvis s očkovaním. Po viac ako mesiaci sú už známe výsledky.

Povedali to jasne

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) nariadil výkon pitvy 39-ročnej pacientky, ktorá zomrela v Nitre. Po podrobnom vyhodnotení predchorobia a záverov vykonanej pitvy úrad vylúčil súvislosť úmrtia s očkovaním proti ochoreniu CoViD-19. Smrť nastala v dôsledku iných chorobných zmien, ktorých pôvod vznikol dlhší čas pred úmrtím,“ píše Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo svojom stanovisku.

Ministerstvo zdravotníctva pre Topky.sk uviedlo, že očkovanie je jediným účinným nástrojom pre boj s koronavírusom, či ochranu zdravia životov ľudí a ich príbuzných. "Ministerstvo zdravotníctva neopodstatnené spájanie očkovania s úmrtím považuje za neprípustné strašenie verejnosti. Prosíme ľudí, aby pracovali s relevantnými a overenými informáciami," upozornilo.

K celej veci sa vyjadril aj infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka. "Je mi to nesmierne ľúto a nerád by som, aby sa toto nešťastie znova pretriasalo. Ale tiež by bolo dobré, aby sa táto téma už uzavrela a aby sa už nediskutovalo o možnom súvise s vakcínou," napísal na sociálnej sieti.

Aké boli najčastejšie závažné vedľajšie účinky?

Podľa sme.sk úrad prípad konzultoval aj so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, kam sa hlásia nežiadúce účinky vakcín. K dnešnému dňu sú hlásené štyri úmrtia súvisiace s očkovaním – dve úmrtia po podaní vakcíny od AstraZenecy, jedno po vakcíne Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech a jedno po vakcíne Moderna. Okrem toho sú hlásené stovky závažných nežiadúcich účinkov po očkovaní vakcínami od Pfizeru, AstraZenecy, Moderny, Johnson&Johnson a Sputniku V.

Ústav k 15. júlu eviduje 333 závažných hlásení pri vakcíne Comirnaty, najčastejšie išlo o kolapsové stavy, zvýšenie tlaku krvi, trombóza, alergické reakcie, ale aj myokarditídu (zápal srdcového svalu). V prípade vakcíny Spikevax od spoločnosti Moderna to bolo 58 závažných vedľajších účinkov, najčastejšie išlo o dočasnú paralýzu, trombózu, stratu vedomia, pľúcnu embóliu, či akútnu ischémiu mozgu.

V prípade vakcíny Vaxveria od spoločnosti AstraZeneca to bolo 249 závažných vedľajších účinkov, najčastejšie krátkodobá strata vedomia, kolaps, trombóza dolných končatín, epileptický záchvat, pľúcna embólia, náhla cievna mozgová príhoda, či infarkt myokardu. V prípade jednodávkovej vakcíny Janssen od spoločnosť Johnson&Johnson to bolo 7 závažných hlásení, najčastejšie strata vedomia a kolaps, v prípade vakcíny Sputnik V išlo o jedno závažné hlásenie, a to pretrvávajúce zvýšenie tlaku v krvi.