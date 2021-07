Slovensko bude akceptovať aj potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 z iných krajín

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Slovensko bude akceptovať aj potvrdenie o očkovaní z iných krajín. Musí však byť v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku. Štandardne sa na to využíva COVID preukaz EÚ alebo potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z vyhlášky, ktorá nadobudne účinnosť 9. júla. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.