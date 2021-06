KORONAVÍRUS Dáta bez pátosu bijú na poplach kvôli pomalému očkovaniu: Pripravili GRAFIKU o delta variante!

Ak sa nepolepšíte, dostanete od nás nedostatočnú, kritizujú analytici

Dáta bez pátosu si v úvode hneď vybralo za obeť niektorých neoprávnených kritikov. Ide o úmrtia očkovaných a neočkovaných. "U mnohých "čitateľov" pokračuje nešvár, že vraj očkovaných zomiera rovnako ako neočkovaných. Títo "čitatelia" majú dobre pri výpočte čitateľa, ale majú chybu v menovateli. To sa stáva, keď sa prianie stáva otcom myšlienky. Ak sa títo čitatelia nepolepšia, tak zajtra dostanú na vysvedčení od nás nedostatočnú a budú si opakovať učivo budúci rok, teda v tretej vlne. Je to presne naopak: Očkovaných zomiera zlomok oproti nezaočkovaným. Dobré dáta máme u 50 a viac ročných z Británie a úmrtí u neočkovanzých je asi 5 krát viac," vysvetľujú a argumentujú odborníci, ktorí si svoje tvrdenia podložili aj grafickou nadstavbou rozloženia pomeru pri troch premenných pri očkovaných a neočkovaných.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Zvyšok čísel

Z celkových úmrtí je podľa Dát bez pátosu 93% v kategórii nad 50 rokov a len 3% u "juniorov" do 50 rokov. "Za Slovensko je to za I. a II. vlnu z celkovo 15 tisíc úmrtí len 450 vo veku do 50 rokov a 14550 seniorov nad 50 rokov," tvrdía analytici.

Podľa posledných čísel sme zaočkovali 10 tisíc ľudí ruským Sputnikom a pridelený termín ma 1-tisíc a čaká 6-tisíc. "Strop bude 20-25 tisíc ľudí a minutých 50 tisíc dávok. Ak by niekto potreboval čísla dnes do rozpravy v NRSR," dodávajú so sarkazmom v statuse analytici.

Hrozba neskorej ochrany v polovici augusta

Čo sa týka čakárne, je v nej podľa expertov stále 53-tisíc ľudí a pridelený termín má 38-tisíc ľudí, čo je spolu 90-tisíc ľudí, alebo 2% populácie, ktorá čaká už nejaký deň-týždeň na I. dávku. "Mohli byť zaočkovaní, ak by sme mali kapacity tak, kde je záujem. Ale nemáme, a tak máme pred prázdninami čakateľov. Druhú dávku dostanú koncom júla a ochranu budú mať v strede augusta. Toto je stále problém a budeme s ním bojovať ešte minimálne v júli, lebo ľudia pribúdajú do čakárne stále a postupne," priznávajú v statuse, pričom už aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyjadril myšlienku, že tretia vlna príde v auguste.

Archívne video