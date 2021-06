AKTUÁLNE Kočner má na krku ďalšie obvinenie! Mal si objednať vraždy Žilinku, Lipšica aj Šufliarskeho

Marianovi Kočnerovi vzniesli obvinenie tesne pred skončením vyšetrovania objednávky vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho. Informoval o tom DenníkN.

"Mám informáciu od vyšetrovateľa, že by vyšetrovanie malo byť už v záverečnej fáze. Nechcem to rámcovať, ale v blízkom čase by to malo byť ukončené a spis by mal byť predložený prokurátorovi, teda mne, na ďalšie rozhodnutie," povedal v rozhovore pre portál dozorový prokurátor prípadu Michal Šúrek.

Kočner mal zadať objednávku na vraždu prokurátorov Žilinku a Lipšica ešte skôr ako na Jána Kuciaka, ktorého aj so snúbenicou zastrelili vo februári 2018. Daniel Lipšic bol v tom čase advokát. Žilinka bol v tom čase prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Práve on vydal pokyn, aby Kočnera po dlhom čase obvinili v ekonomickej kauze Donovaly, kde išlo o podvody s DPH.

Peter Šufliarsky bol námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek, na ktorého sa Kočner tiež v komunikácii cez aplikáciu Threemu sťažoval, že odmieta konať tak, ako mu to vyhovuje. Aj tieto objednávky vrážd mal Kočner sprostredkovať cez Alenu Zsuzsovú, ktorá je tiež obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka.

Najvyšší súd pred niekoľkými dňa zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý oslobodil Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera v prípade vraždy Kuciaka. Prípad sa tak vráti na Špecializovaný trestný súd do Pezinka, kde o ňom bude opäť rozhodovať senát pod vedením Ruženy Sabovej.

