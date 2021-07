Fico obviňuje ministra Mikulca zo skutkov, ktorých sa dopúšťal on sám, tvrdia poslanci OĽANO

"Je neuveriteľné, akou mierou bezočivosti tento človek oplýva, keď si dovolí obviňovať ministra Mikulca zo skutkov, ktorých sa dopúšťal on sám. Je to o to nehoráznejšie, že práve Romana Mikulca dlhé roky prenasledovali Ficovi gangstri vo verejných funkciách za to, že pred rokmi upozornil na rozkrádanie vojenskej tajnej služby," skonštatovalo hnutie v stanovisku.

Éra, v ktorej mohli skorumpovaní politici manipulovať a zneužívať políciu, a dokonca ju aj vydať do rúk organizovaného zločinu, podľa OĽANO skončila spolu s Ficom a Petrom Pellegrinim (nezaradený). "Orgány činné v trestnom konaní dnes môžu bez akýchkoľvek politických zásahov odkrývať kriminálnu sieť, ktorá presahovala na najvyššie úrovne štátu," dodali.

Smer-SD podá opätovný návrh na odvolanie Mikulca: Zneužíva svoje právomoci!

Fico vo štvrtok (22. 7.) avizoval, že Smer-SD podá v piatok návrh na odvolanie Mikulca. "Neželáme si na pozícii ministra vnútra človeka, ktorý je korupčný, ktorý zneužíval svoje postavenie ako riaditeľ vojenského spravodajstva," načrtol Fico dôvody. Hovorí tiež o využívaní udavačov v manipulácii trestných konaní v neprospech opozície, ale aj hrubom zneužívaní právomoci verejného činiteľa a rozklade právneho štátu. Mikulec uviedol, že opozičných pokusov o odvolávanie sa neobáva.