Počasie je nevyspytateľné: POZOR na ničivé búrky! Na týchto miestach sa nikdy nezdržiavajte

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Pri búrkach sprevádzaných vetrom by sa ľudia nemali zdržiavať na voľných priestranstvách, dvoroch či záhradách. Pokiaľ je to možné, v prípade reálnej hrozby prívalového dažďa by mali ľudia opustiť obydlie. Radí Ministerstvo vnútra (MV) SR na sociálnej sieti.