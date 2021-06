Na očkovanie vakcínou proti KORONAVÍRUSU čaká celkovo 423.674 ľudí

Na registrované vakcíny je najviac čakateľov na prvú dávku vo vekovej skupine do 17 rokov. Ide o 21.521 mladistvých. Podľa dostupných dát je v čakárni 4529 ľudí vo veku od 18 do 19 rokov. Vo veku od 20 do 24 rokov ide o 8004 osôb. Vo veku od 25 do 29 rokov má záujem o jednu z registrovaných vakcín 3151 ľudí. Vo veku od 30 do 34 rokov ide o 1801 záujemcov a vo veku od 35 do 39 rokov ich je 1246. Čakáreň uzatvára 629 záujemcov o registrovanú vakcínu vo veku od 40 do 44 rokov.

Na druhú dávku niektorej z registrovaných vakcín čaká aktuálne 369.936 ľudí. Najviac, a to 53.883, je ich vo vekovej skupine od 45 do 49 rokov.

Na prvú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik V je v čakárni 4825 záujemcov. Najviac, a to 694, je ich vo vekovej skupine 40 až 44 rokov. Na druhú dávku tejto vakcíny čaká 6788 osôb.